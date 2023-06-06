作为全世界最繁忙的港口之一，新加坡自然成为Commodity Insights众多石油产品估价的一个重要基地。但是，新加坡陆上石油储存量的进一步增长可能有限，而邻近的柔佛(Johor)和廖内群岛(Riau Islands)的发展计划意味着产品交易——以及反映交易状况的基准——已经扩展到新加坡传统边界以外的新地区。



Commodity Insights的估价必须能够反映市场上所有的交易活动，因此Commodity Insights决定将这些地区终端纳入Commodity Insights FOB新加坡石油基准范围之内，并以更全面的方式予以体现，这就是FOB海峡估价。



FOB海峡估价包含新加坡以外的其他终端。FOB海峡询盘可被任何获得认可的终端接盘，无论是位于新加坡、马来西亚或是未来可能包含的印尼；同样，卖方也可能会在FOB海峡报盘中指定任何此类终端。



基于新加坡国际企业发展局(IE)发布的数据，该港口是全世界最繁忙的船用油补给港，燃料油进口量每月约为550万吨。其中，约350万吨作为船用燃料销售，剩余部分供出口，主要目的地为中国和马来西亚。该港口每月还出口约230万吨中间馏分油和120万吨汽油，目的地为邻近国家，例如马来西亚、印尼和越南，部分产品出口到澳大利亚、非洲，甚至欧洲。



随着亚洲的经济影响力增强，新加坡物流业在过去十年间迅速发展，新加坡国内的储存量日益增长，交易范围逐渐扩大到包含马来西亚和印尼的终端，以适应交易量增长。在新加坡以外地区，亚洲储存量迅速增长，例如中国珠海、马来西亚巴生港(Port Klang)和韩国蔚山(Ulsan)等地区也对市场发展形势做出了迅速的响应。



新加坡地区FOB石油产品交易的装货港日益增多，为市场流动性提供了更广泛的基础，同时也巩固了作为亚洲石油产品基准中区域密集焦点的优势。



这是一项重大变化，Commodity Insights将会继续监测通过马来西亚南部终端交割、而并非从新加坡陆上储存终端交割所带来的影响。



通过将FOB海峡估价纳入FOB新加坡成品油基准的地理覆盖范围之内，Commodity Insights能够更好地反映未来地区石油交易的增长。