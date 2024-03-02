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S&P Global Commodity Insights欧洲燃料油估价同时覆盖高低硫份的燃料油产品，分为按含硫量最大3.5%和1%、以及船货和驳船货市场。
燃料油在全球有很多用途，但这种重质残余成品油的最大市场是船用燃料，用作大型航海船舶。该市场全球每年需求量达到2.5亿吨，而我们的估价在很多交易中被用作参考基准。
Commodity Insights欧洲燃料油估价还用于电力油/气指数定价以及电厂理论收益计算。欧洲电力市场——目前主要由地中海出口所主导——其中燃油发电厂对低硫燃料油的需求较小。
Commodity Insights燃料油估价还用于沥青定价，并且还用于高硫和低硫直馏燃料油市场。
与大部分成品油市场一样，Commodity Insights在其收市价评估过程中报告的每笔货物都可能会在进入阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普储存中心、欧洲船货市场或船东最终用户市场之前经过多次转手交易。通过收市价评估过程，我们每月报告数百起交易，交易量达数十万吨。
我们对交易活动的分析最终体现在发布的估价：Commodity Insights FOB鹿特丹3.5%和1%燃料油驳船价、Commodity Insights西北欧含硫量3.5%和1%燃料油船货价，以及Commodity Insights地中海欧洲含硫量3.5%和1%燃料油船货价；这些是我们对驳船和船货市场上高硫与低硫燃料油的每日估价。
另外，我们还提供对欧洲燃料油市场的每日分析，以及我们所报告的基准石油估价的评估依据。
Commodity Insights欧洲燃料油驳船估价反映，伦敦时间16:30可重复的燃料油可成交价格，规格为3-15天或5-15天远期装运货物，时间分别为周一至周二和周三至周五。
Commodity Insights欧洲燃料油船货估价反映，10-15天远期燃料油可重复的可成交价格，评估时间同样为伦敦时间16:30。
Commodity Insights1%燃料油驳船估价反映单笔1,000吨的交易，Commodity Insights3.5%燃料油驳船估价反映单笔2,000吨的交易。Commodity Insights
Commodity Insights欧洲燃料油船货估价反映高硫和低硫市场上30,000吨的船货交易。
货物对于买家不得施加任何限制，例如转售或目的地条款，并且应始终符合标准的行业规范和惯例。
Commodity Insights所有燃料油估价均根据收市价评估过程进行评估。
Commodity Insights于1979年开始评估欧洲燃料油驳船货市场。随后于1980年开始评估船货市场。
多年以来，Commodity Insights估价所反映的高硫和低硫规格发生了很大变化。含硫量较高的驳船货市场通常反映船用规格燃料油，而低硫燃料油驳船市场反映的则是多种公用事业和船用燃料规格。这些变化反映了多年以来燃料油市场上的转变；随着价格更低且供应充足的天然气资源的出现，从一个公用事业市场逐步演化为以船用燃料为中心。
考虑到市场的主要销路，Commodity Insights所反映的规格也逐渐向船用燃料市场转移。Commodity Insights含硫量3.5%驳船货估价和Commodity Insights3.5%地中海燃料油船货估价均反映国际标准组织(ISO)船用燃料要求。Commodity Insights西北欧含硫量3.5%燃料油船货估价反映与俄罗斯Mazut-100类似的规格，这是一种典型的燃料油出口品种。
Commodity Insights含硫量1%驳船货估价自2010年以来反映船用级燃料油价格，当时市场开始转变，从公用事业市场转为迎合日益增长的以船运市场为重点的需求和供应。同样，虽然西北欧和地中海的Commodity Insights含硫量1%燃料油船货估价依然反映公用事业等级的价格，但其规格也在2012年出现变化，以便更好地反映可混调船用燃料规格。
S&P Global Commodity Insights欧洲燃料油估价同时覆盖高低硫份的燃料油产品，分为按含硫量最大3.5%和1%、以及船货和驳船货市场。
燃料油在全球有很多用途，但这种重质残余成品油的最大市场是船用燃料，用作大型航海船舶。该市场全球每年需求量达到2.5亿吨，而我们的估价在很多交易中被用作参考基准。
Commodity Insights欧洲燃料油估价还用于电力油/气指数定价以及电厂理论收益计算。欧洲电力市场——目前主要由地中海出口所主导——其中燃油发电厂对低硫燃料油的需求较小。
Commodity Insights燃料油估价还用于沥青定价，并且还用于高硫和低硫直馏燃料油市场。
与大部分成品油市场一样，Commodity Insights在其收市价评估过程中报告的每笔货物都可能会在进入阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普储存中心、欧洲船货市场或船东最终用户市场之前经过多次转手交易。通过收市价评估过程，我们每月报告数百起交易，交易量达数十万吨。
我们对交易活动的分析最终体现在发布的估价：Commodity Insights FOB鹿特丹3.5%和1%燃料油驳船价、Commodity Insights西北欧含硫量3.5%和1%燃料油船货价，以及Commodity Insights地中海欧洲含硫量3.5%和1%燃料油船货价；这些是我们对驳船和船货市场上高硫与低硫燃料油的每日估价。
另外，我们还提供对欧洲燃料油市场的每日分析，以及我们所报告的基准石油估价的评估依据。
Commodity Insights欧洲燃料油驳船估价反映，伦敦时间16:30可重复的燃料油可成交价格，规格为3-15天或5-15天远期装运货物，时间分别为周一至周二和周三至周五。
Commodity Insights欧洲燃料油船货估价反映，10-15天远期燃料油可重复的可成交价格，评估时间同样为伦敦时间16:30。
Commodity Insights1%燃料油驳船估价反映单笔1,000吨的交易，Commodity Insights3.5%燃料油驳船估价反映单笔2,000吨的交易。Commodity Insights
Commodity Insights欧洲燃料油船货估价反映高硫和低硫市场上30,000吨的船货交易。
货物对于买家不得施加任何限制，例如转售或目的地条款，并且应始终符合标准的行业规范和惯例。
Commodity Insights所有燃料油估价均根据收市价评估过程进行评估。
Commodity Insights于1979年开始评估欧洲燃料油驳船货市场。随后于1980年开始评估船货市场。
多年以来，Commodity Insights估价所反映的高硫和低硫规格发生了很大变化。含硫量较高的驳船货市场通常反映船用规格燃料油，而低硫燃料油驳船市场反映的则是多种公用事业和船用燃料规格。这些变化反映了多年以来燃料油市场上的转变；随着价格更低且供应充足的天然气资源的出现，从一个公用事业市场逐步演化为以船用燃料为中心。
考虑到市场的主要销路，Commodity Insights所反映的规格也逐渐向船用燃料市场转移。Commodity Insights含硫量3.5%驳船货估价和Commodity Insights3.5%地中海燃料油船货估价均反映国际标准组织(ISO)船用燃料要求。Commodity Insights西北欧含硫量3.5%燃料油船货估价反映与俄罗斯Mazut-100类似的规格，这是一种典型的燃料油出口品种。
Commodity Insights含硫量1%驳船货估价自2010年以来反映船用级燃料油价格，当时市场开始转变，从公用事业市场转为迎合日益增长的以船运市场为重点的需求和供应。同样，虽然西北欧和地中海的Commodity Insights含硫量1%燃料油船货估价依然反映公用事业等级的价格，但其规格也在2012年出现变化，以便更好地反映可混调船用燃料规格。