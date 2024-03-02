Commodity Insights于1979年开始评估欧洲燃料油驳船货市场。随后于1980年开始评估船货市场。



多年以来，Commodity Insights估价所反映的高硫和低硫规格发生了很大变化。含硫量较高的驳船货市场通常反映船用规格燃料油，而低硫燃料油驳船市场反映的则是多种公用事业和船用燃料规格。这些变化反映了多年以来燃料油市场上的转变；随着价格更低且供应充足的天然气资源的出现，从一个公用事业市场逐步演化为以船用燃料为中心。



考虑到市场的主要销路，Commodity Insights所反映的规格也逐渐向船用燃料市场转移。Commodity Insights含硫量3.5%驳船货估价和Commodity Insights3.5%地中海燃料油船货估价均反映国际标准组织(ISO)船用燃料要求。Commodity Insights西北欧含硫量3.5%燃料油船货估价反映与俄罗斯Mazut-100类似的规格，这是一种典型的燃料油出口品种。



Commodity Insights含硫量1%驳船货估价自2010年以来反映船用级燃料油价格，当时市场开始转变，从公用事业市场转为迎合日益增长的以船运市场为重点的需求和供应。同样，虽然西北欧和地中海的Commodity Insights含硫量1%燃料油船货估价依然反映公用事业等级的价格，但其规格也在2012年出现变化，以便更好地反映可混调船用燃料规格。