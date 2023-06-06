S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Commodity Insights 即期布伦特原油估价是一项基准估价，反映北海轻质原油的现货价格。"即期布伦特原油”是指已经确定具体交割日期的北海原油现船货。"
即期原油现船货在交付到炼厂的过程中通常经历多次交易，然后在炼厂转化为汽油、柴油、航空煤油等产品。
我们对交易活动的分析最终体现在发布的 Commodity Insights 即期布伦特原油估价基准，这是我们对北海原油市场上即期布伦特原油价格的每日评估。
即期布伦特原油是布伦特原油体系的一个重要组成部分，后者包括实际交割原油的交易，例如即期布伦特原油和现金 BFOE (Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk)；以及财务结算的衍生品，例如布伦特期货、差价合约 (CfD)、即期布伦特与 首行期货价差 (DFL) 和其他各种衍生品。
整体而言，布伦特体系有助于北海原油市场上的参与者对从井口到炼厂的原油流动进行管理，并管理相关的价格风险——不仅仅是针对原油，还包括相关成品油、天然气、液态天然气和凝析油。
布伦特原油估价提供的价格指标在全球被广泛用作衡量原油价值的参考基准，并且往往被看作全球经济形势的指标。
我们评估的北海即期布伦特原油价格包括：布伦特 Ninian 混合油（即期布伦特得名于此）、Forties 混合油、Oseberg 和 Ekofisk。整体而言，这四种原油供应充足，产量约为每天 100万桶。
在每天的评估中，四种原油当中最具竞争力的品种决定即期布伦特原油的最终价格。
我们的即期布伦特原油估价反映最具竞争力的原油品种在伦敦时间16:30:00这一刻可成交、可重复的现货市场价值。
我们发布每天收市价评估过程中采集到的询报盘、交易意向和确认的成交信息。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并在我们的实时信息服务 Commodity Insights Global Alert 中完整发布。
我们从 20 世纪 80 年代开始评估即期布伦特原油价格，反映从估价发布日期起 7-15 天内交割的原油价值。随着布伦特油田产量下降，我们在即期布伦特原油估价中纳入了其他原油品种。
随着交易期限趋于延长，我们的评估周期也随之扩展。
2002 年，我们在现货布伦特评估过程中增加了两个原油品种—— Forties 和 Oseberg。同年，我们将评估中反映的日期范围扩展至远期10-21 天，以便更好地体现北海原油市场上更具前瞻性的交易模式，并增加潜在的可交割量。
2007 年，我们将 Ekofisk 原油纳入现货布伦特评估过程，形成现在的 BFOE。
2012 年，我们再次将评估的交割窗口扩展至远期10-25 天，使评估窗口内的可交割量提高 30% 以上。
2015 年，我们进一步将评估的交割窗口扩展为远期10 天至一个月，将评估窗口内的可交割量再提高 30%以上。
随着市场的不断演变，我们会和所有利益相关者紧密合作，持续进行更多的调整。我们会定期举行评估方法研讨会、技术讨论会、网络研讨会和一对一会面，就布伦特原油的未来发展交流观点。
Commodity Insights 即期布伦特原油估价是一项基准估价，反映北海轻质原油的现货价格。"即期布伦特原油”是指已经确定具体交割日期的北海原油现船货。"
即期原油现船货在交付到炼厂的过程中通常经历多次交易，然后在炼厂转化为汽油、柴油、航空煤油等产品。
我们对交易活动的分析最终体现在发布的 Commodity Insights 即期布伦特原油估价基准，这是我们对北海原油市场上即期布伦特原油价格的每日评估。
即期布伦特原油是布伦特原油体系的一个重要组成部分，后者包括实际交割原油的交易，例如即期布伦特原油和现金 BFOE (Brent-Forties-Oseberg-Ekofisk)；以及财务结算的衍生品，例如布伦特期货、差价合约 (CfD)、即期布伦特与 首行期货价差 (DFL) 和其他各种衍生品。
整体而言，布伦特体系有助于北海原油市场上的参与者对从井口到炼厂的原油流动进行管理，并管理相关的价格风险——不仅仅是针对原油，还包括相关成品油、天然气、液态天然气和凝析油。
布伦特原油估价提供的价格指标在全球被广泛用作衡量原油价值的参考基准，并且往往被看作全球经济形势的指标。
我们评估的北海即期布伦特原油价格包括：布伦特 Ninian 混合油（即期布伦特得名于此）、Forties 混合油、Oseberg 和 Ekofisk。整体而言，这四种原油供应充足，产量约为每天 100万桶。
在每天的评估中，四种原油当中最具竞争力的品种决定即期布伦特原油的最终价格。
我们的即期布伦特原油估价反映最具竞争力的原油品种在伦敦时间16:30:00这一刻可成交、可重复的现货市场价值。
我们发布每天收市价评估过程中采集到的询报盘、交易意向和确认的成交信息。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并在我们的实时信息服务 Commodity Insights Global Alert 中完整发布。
我们从 20 世纪 80 年代开始评估即期布伦特原油价格，反映从估价发布日期起 7-15 天内交割的原油价值。随着布伦特油田产量下降，我们在即期布伦特原油估价中纳入了其他原油品种。
随着交易期限趋于延长，我们的评估周期也随之扩展。
2002 年，我们在现货布伦特评估过程中增加了两个原油品种—— Forties 和 Oseberg。同年，我们将评估中反映的日期范围扩展至远期10-21 天，以便更好地体现北海原油市场上更具前瞻性的交易模式，并增加潜在的可交割量。
2007 年，我们将 Ekofisk 原油纳入现货布伦特评估过程，形成现在的 BFOE。
2012 年，我们再次将评估的交割窗口扩展至远期10-25 天，使评估窗口内的可交割量提高 30% 以上。
2015 年，我们进一步将评估的交割窗口扩展为远期10 天至一个月，将评估窗口内的可交割量再提高 30%以上。
随着市场的不断演变，我们会和所有利益相关者紧密合作，持续进行更多的调整。我们会定期举行评估方法研讨会、技术讨论会、网络研讨会和一对一会面，就布伦特原油的未来发展交流观点。