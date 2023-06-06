Commodity Insights贝肯原油价格评估过程采用了原油和成品油现货市场中使用的收市价(MOC)评估评估方法。MOC评估过程通过集中询盘、报盘和交易数据，从而在交易日结束时得出一个价值。贝肯原油估价为每日估价，反映东部时间(ET)下午3:15时的收市(MOC)价值，以美元/桶为单位。



我们对市场的分析贯穿全天，反映了从整个市场上采集的数据，特别是在MOC评估过程中无询盘、报盘和成交时尤为重要。



Commodity Insights贝肯原油价格评估反映在交割月交付至北达科他州终端的原油价值。原油所有权在通过歧管法兰进入终端时同步转移。



原油可以通过车提或者管道集输系统交割。在该过程中，由买方指定终端，由卖方决定在指定的交割月输送原油的具体时间。



在这些终端交易中，贝肯原油的交易方式与美国墨西哥湾沿岸和加拿大管道市场类似，后者是在按一个管输月份进行原油交易并可按比例计算。



鉴于贝肯地区邻近加拿大原油管道，而且需要尽早确定铁路车皮容量，Commodity Insights贝肯原油估价遵循加拿大管道排期，后者转结至下月的时间一般会早于美国墨西哥湾沿岸管道排期。



这也与Commodity Insights贝肯混合原油(Bakken Blend)的Clearbrook交付价和Guernsey交付价评估时间一致。



按照该排期，Commodity Insights在管道指定日到期时转结至下个即期月份。我们遵循原油物流委员会(Crude Oil Logistics Committee)发布的管道指定到期日。



例如，2014年4月22日Commodity Insights贝肯原油估价反映6月交割的原油价格，如果根据原油物流委员会的排期而需要在5月下半月指定管道的话，即转结至7月。



贝肯原油估价以纽约商品交易所(NYMEX)原油日历月平均值(CMA)为基础进行计算。原油按照在首个远期月份内注入管道进行评估。



WTI CMA是注入当月的即期NYMEX轻质原油价格（东部时间下午3:15时）的平均值。Commodity Insights的绝对估价由WTI CMA加上或减去现行现货差价所形成。