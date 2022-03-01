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Commodity Insights TSI美国碎废钢中西部送到价（FEMWD00）反映美国中西部市场碎废钢的可成交现货价格。
该估价反映符合ISRI 211或同等规格的碎废钢，规定了来自汽车的均质和经磁性分拣的废铁和废钢，未处理的1号和2号钢，各种废捆扎和废板材，平均密度为70磅/平方英尺。
其他品级的废钢可酌情按ISRI211 标准化。
估价反映美国中西部市场上的废碎料交易，包括但不仅限于芝加哥、底特律、和圣路易斯等主要市场，以及印第安纳州、爱荷华州和俄亥俄州等地区。
评估过程考虑美国的交易数据：中西部以外的交易可根据当前市场基本面酌情标准化。
估价反映批量不小于1,000长吨的货物，30日付款期，估价日期后0-30日交割。
美国中西部废碎钢估价单位为美元/长吨。每日评估时间戳为下午3:30，东部标准时间。
Commodity Insights美国中西部废碎钢价格评估信息可通过这些服务获取。
美国废钢市场使用"购买周"模式，可为交割月前一个月（M-1）底或交割月初（M）。
无论在哪一种情况下，这段期间的交易活动最为活跃。
因此，Platts在M-1月最后一周或M月第一周里，每天评估市场价值。
M-1周定义为M-1月中从周一开始的最后一周；M周定义为M月中从周一开始的第一周。
然后在M月的每周（周五）进行估价，直到最后一周开始，届时会恢复每日发布。
这个价值按照数量加权平均法计算。
数据采集于北美废钢市场供应链的活跃参与者，包括针对中西部送到价的成交、询盘和报盘。
数据按照典型订单数量、商品规格和标准交割及付款条件标准化，以反映某一特定日期的商品价值。
我们每天还评估美国东海岸和西海岸废钢价格。
Commodity Insights于2005年2月7日开始评估美国废碎钢价格。
在2011年7月1日收购环球钢讯之后，Commodity Insights的估价与的环球钢讯现有的类似估价——美国中西部废碎钢估价合并。
2017年11月1日，Commodity Insights将其美国废钢估价与TSI同等估价合并。
这意味着，Commodity Insights开始使用数量加权平均法计算美国钢厂废钢送到价，而非使用收市（MOC）评估方法。
由于美国内陆钢厂地理位置分散，估价使用数量加权平均法计算，而非寻求正常化到单一基准点的方法。
Commodity Insights TSI美国碎废钢中西部送到价（FEMWD00）反映美国中西部市场碎废钢的可成交现货价格。
该估价反映符合ISRI 211或同等规格的碎废钢，规定了来自汽车的均质和经磁性分拣的废铁和废钢，未处理的1号和2号钢，各种废捆扎和废板材，平均密度为70磅/平方英尺。
其他品级的废钢可酌情按ISRI211 标准化。
估价反映美国中西部市场上的废碎料交易，包括但不仅限于芝加哥、底特律、和圣路易斯等主要市场，以及印第安纳州、爱荷华州和俄亥俄州等地区。
评估过程考虑美国的交易数据：中西部以外的交易可根据当前市场基本面酌情标准化。
估价反映批量不小于1,000长吨的货物，30日付款期，估价日期后0-30日交割。
美国中西部废碎钢估价单位为美元/长吨。每日评估时间戳为下午3:30，东部标准时间。
Commodity Insights美国中西部废碎钢价格评估信息可通过这些服务获取。
美国废钢市场使用"购买周"模式，可为交割月前一个月（M-1）底或交割月初（M）。
无论在哪一种情况下，这段期间的交易活动最为活跃。
因此，Platts在M-1月最后一周或M月第一周里，每天评估市场价值。
M-1周定义为M-1月中从周一开始的最后一周；M周定义为M月中从周一开始的第一周。
然后在M月的每周（周五）进行估价，直到最后一周开始，届时会恢复每日发布。
这个价值按照数量加权平均法计算。
数据采集于北美废钢市场供应链的活跃参与者，包括针对中西部送到价的成交、询盘和报盘。
数据按照典型订单数量、商品规格和标准交割及付款条件标准化，以反映某一特定日期的商品价值。
我们每天还评估美国东海岸和西海岸废钢价格。
Commodity Insights于2005年2月7日开始评估美国废碎钢价格。
在2011年7月1日收购环球钢讯之后，Commodity Insights的估价与的环球钢讯现有的类似估价——美国中西部废碎钢估价合并。
2017年11月1日，Commodity Insights将其美国废钢估价与TSI同等估价合并。
这意味着，Commodity Insights开始使用数量加权平均法计算美国钢厂废钢送到价，而非使用收市（MOC）评估方法。
由于美国内陆钢厂地理位置分散，估价使用数量加权平均法计算，而非寻求正常化到单一基准点的方法。