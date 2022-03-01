Commodity Insights TSI美国碎废钢中西部送到价（FEMWD00）反映美国中西部市场碎废钢的可成交现货价格。



该估价反映符合ISRI 211或同等规格的碎废钢，规定了来自汽车的均质和经磁性分拣的废铁和废钢，未处理的1号和2号钢，各种废捆扎和废板材，平均密度为70磅/平方英尺。



其他品级的废钢可酌情按ISRI211 标准化。



估价反映美国中西部市场上的废碎料交易，包括但不仅限于芝加哥、底特律、和圣路易斯等主要市场，以及印第安纳州、爱荷华州和俄亥俄州等地区。



评估过程考虑美国的交易数据：中西部以外的交易可根据当前市场基本面酌情标准化。



估价反映批量不小于1,000长吨的货物，30日付款期，估价日期后0-30日交割。



美国中西部废碎钢估价单位为美元/长吨。每日评估时间戳为下午3:30，东部标准时间。



Commodity Insights美国中西部废碎钢价格评估信息可通过这些服务获取。