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Commodity Insights优质低挥发炼焦煤（简称PLV）是Commodity Insights冶金煤价格信息中的一项旗舰基准估价，反映实物优质硬焦煤的现货价格。
该估价基于优质低挥发硬焦煤的标准规格，焦炭反应后强度为71%，挥发分为21.5%，以及其他标准规格。
以前炼焦煤都是每年定价，从2010年以来季度定价成为最普遍的方法。
此后，市场继续朝着较短期定价方向发展，每年全球冶金煤交易中有很大一部分是与现货指数挂钩。
自从2010年推出以来，PLV一直是全球现货市场上使用最广泛的炼焦煤指数，也是流动性最高的衍生品掉期合约的结算标的物。
PLV本身是一项针对亚太地区的区域性基准，但澳大利亚出口与中国进口的重要性使PLV成为一个全球性的参考估价。
作为评估过程的一部分，对于品质、交货地点和时间与PLV标准规格不同的煤炭交易，将利用差价进行标准化转换；差价会定期更新，以反映现行的市场惯例。
PLV是全球炼焦煤、冶金焦和钢铁合约的首选冶金煤基准指数，这些交易需要采用优质炼焦煤每日市场价格、而非固定价格。
煤炭行业一直在寻找反映每日价格变化的更有效方法，而PLV和Commodity Insights的相关冶金煤及焦炭估价促进了市场透明度的提升。
该估价也促进现货和远期现船货交易中自2012年以来广泛采用浮动定价；自2014年以来，这些交易也越来越多的利用金融衍生品市场上的头寸进行对冲。
Commodity Insightss优质低挥发炼焦煤价格反映优质低挥发硬焦煤具可重复的现货可成交价格，标准规格为：焦炭反应后强度71%，挥发分21.5%，灰分9.3%，水分9.7%，硫含量0.5%，磷含量0.045%，最大流动度500 ddpm。
该估价是基于实际的现货交易，以及通过活跃的市场参与者采集的询盘和报盘信息。
Commodity Insights评估方法的核心优势在于，能够使PLV估价始终反映亚太市场上的主流结算价格，这归功于其采用了根据主要现货交易中心的数据进行倒算和前算的计算方法。
过去两三年来，该中心一直是中国进口市场，供应过剩迫使全球供应商在CFR中国基础上进行竞争。
但是在过去，在市场供应较为紧张的情况下，买家被迫在FOB澳大利亚基础上竞争货源，这种情况未来可能还会出现，取决于市场供需平衡状况。
PLV估价取得成功的另一个重要因素是其在评估中采用的交易数据的深度。Commodity Insights在2014年观测到约335笔优质硬焦煤现货交易，总交易量约为2,700万吨。
就亚太冶金煤整体交易而言，Commodity Insights在2014年采集到1,049笔现货交易，其中包括澳大利亚统计局所报道的最大宗澳中贸易流的平均85-90%。
这些数据有助于Commodity Insights追踪现货实物市场上炼焦煤品牌的相对价值，并在评估过程中利用这些相对值做出必要的调整，以反映PLV标准规格。
这些相对值在每个月的最后一个工作日在Commodity Insights的报告中发布。
Commodity Insights还能够利用其交易数据库敏锐的分析炼焦煤品质对价格的影响。
在此过程中，Commodity Insights创建了专有的"使用价值"模型，用于进一步验证观察到的品牌相对价值并为其提供理论依据。
Commodity Insights炼焦煤估价反映截至新加坡时间下午5:30的现货市场价值。
Commodity Insights发布在每天的收市价评估过程中采集的询盘、报盘、交易意向和确认的成交信息。
这些信息在我们的每日报告中予以概括，并完整的发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。
Commodity Insights每天为您提供最全面的冶金煤评估信息，特别是对全球海运市场上交易的五到十种主要煤炭品质类别的评估。
在亚太市场上，除了评估旗舰的PLV指数外，Commodity Insights还发布二级硬焦煤、喷吹煤和半软焦煤的每日参考价格。
虽然PLV是所有炼焦煤的基准，但其他估价也经常在现货和长期合约交易中使用。
在大西洋市场上，Commodity Insights发布在该地区最受关注的低挥发硬焦煤、A类高挥发焦煤和B类高挥发焦煤每日价格，反映从美国发往欧洲和巴西的交易。
2015年，Commodity Insights将继续每天发布各种炼焦煤品牌相对值，进一步提供透明、有效、详实、全面的冶金煤和焦炭价格信息。
Commodity Insights优质低挥发炼焦煤（简称PLV）是Commodity Insights冶金煤价格信息中的一项旗舰基准估价，反映实物优质硬焦煤的现货价格。
该估价基于优质低挥发硬焦煤的标准规格，焦炭反应后强度为71%，挥发分为21.5%，以及其他标准规格。
以前炼焦煤都是每年定价，从2010年以来季度定价成为最普遍的方法。
此后，市场继续朝着较短期定价方向发展，每年全球冶金煤交易中有很大一部分是与现货指数挂钩。
自从2010年推出以来，PLV一直是全球现货市场上使用最广泛的炼焦煤指数，也是流动性最高的衍生品掉期合约的结算标的物。
PLV本身是一项针对亚太地区的区域性基准，但澳大利亚出口与中国进口的重要性使PLV成为一个全球性的参考估价。
作为评估过程的一部分，对于品质、交货地点和时间与PLV标准规格不同的煤炭交易，将利用差价进行标准化转换；差价会定期更新，以反映现行的市场惯例。
PLV是全球炼焦煤、冶金焦和钢铁合约的首选冶金煤基准指数，这些交易需要采用优质炼焦煤每日市场价格、而非固定价格。
煤炭行业一直在寻找反映每日价格变化的更有效方法，而PLV和Commodity Insights的相关冶金煤及焦炭估价促进了市场透明度的提升。
该估价也促进现货和远期现船货交易中自2012年以来广泛采用浮动定价；自2014年以来，这些交易也越来越多的利用金融衍生品市场上的头寸进行对冲。
Commodity Insightss优质低挥发炼焦煤价格反映优质低挥发硬焦煤具可重复的现货可成交价格，标准规格为：焦炭反应后强度71%，挥发分21.5%，灰分9.3%，水分9.7%，硫含量0.5%，磷含量0.045%，最大流动度500 ddpm。
该估价是基于实际的现货交易，以及通过活跃的市场参与者采集的询盘和报盘信息。
Commodity Insights评估方法的核心优势在于，能够使PLV估价始终反映亚太市场上的主流结算价格，这归功于其采用了根据主要现货交易中心的数据进行倒算和前算的计算方法。
过去两三年来，该中心一直是中国进口市场，供应过剩迫使全球供应商在CFR中国基础上进行竞争。
但是在过去，在市场供应较为紧张的情况下，买家被迫在FOB澳大利亚基础上竞争货源，这种情况未来可能还会出现，取决于市场供需平衡状况。
PLV估价取得成功的另一个重要因素是其在评估中采用的交易数据的深度。Commodity Insights在2014年观测到约335笔优质硬焦煤现货交易，总交易量约为2,700万吨。
就亚太冶金煤整体交易而言，Commodity Insights在2014年采集到1,049笔现货交易，其中包括澳大利亚统计局所报道的最大宗澳中贸易流的平均85-90%。
这些数据有助于Commodity Insights追踪现货实物市场上炼焦煤品牌的相对价值，并在评估过程中利用这些相对值做出必要的调整，以反映PLV标准规格。
这些相对值在每个月的最后一个工作日在Commodity Insights的报告中发布。
Commodity Insights还能够利用其交易数据库敏锐的分析炼焦煤品质对价格的影响。
在此过程中，Commodity Insights创建了专有的"使用价值"模型，用于进一步验证观察到的品牌相对价值并为其提供理论依据。
Commodity Insights炼焦煤估价反映截至新加坡时间下午5:30的现货市场价值。
Commodity Insights发布在每天的收市价评估过程中采集的询盘、报盘、交易意向和确认的成交信息。
这些信息在我们的每日报告中予以概括，并完整的发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。
Commodity Insights每天为您提供最全面的冶金煤评估信息，特别是对全球海运市场上交易的五到十种主要煤炭品质类别的评估。
在亚太市场上，除了评估旗舰的PLV指数外，Commodity Insights还发布二级硬焦煤、喷吹煤和半软焦煤的每日参考价格。
虽然PLV是所有炼焦煤的基准，但其他估价也经常在现货和长期合约交易中使用。
在大西洋市场上，Commodity Insights发布在该地区最受关注的低挥发硬焦煤、A类高挥发焦煤和B类高挥发焦煤每日价格，反映从美国发往欧洲和巴西的交易。
2015年，Commodity Insights将继续每天发布各种炼焦煤品牌相对值，进一步提供透明、有效、详实、全面的冶金煤和焦炭价格信息。