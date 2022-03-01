Commodity Insightss优质低挥发炼焦煤价格反映优质低挥发硬焦煤具可重复的现货可成交价格，标准规格为：焦炭反应后强度71%，挥发分21.5%，灰分9.3%，水分9.7%，硫含量0.5%，磷含量0.045%，最大流动度500 ddpm。



该估价是基于实际的现货交易，以及通过活跃的市场参与者采集的询盘和报盘信息。



Commodity Insights评估方法的核心优势在于，能够使PLV估价始终反映亚太市场上的主流结算价格，这归功于其采用了根据主要现货交易中心的数据进行倒算和前算的计算方法。



过去两三年来，该中心一直是中国进口市场，供应过剩迫使全球供应商在CFR中国基础上进行竞争。



但是在过去，在市场供应较为紧张的情况下，买家被迫在FOB澳大利亚基础上竞争货源，这种情况未来可能还会出现，取决于市场供需平衡状况。



PLV估价取得成功的另一个重要因素是其在评估中采用的交易数据的深度。Commodity Insights在2014年观测到约335笔优质硬焦煤现货交易，总交易量约为2,700万吨。

就亚太冶金煤整体交易而言，Commodity Insights在2014年采集到1,049笔现货交易，其中包括澳大利亚统计局所报道的最大宗澳中贸易流的平均85-90%。



这些数据有助于Commodity Insights追踪现货实物市场上炼焦煤品牌的相对价值，并在评估过程中利用这些相对值做出必要的调整，以反映PLV标准规格。



这些相对值在每个月的最后一个工作日在Commodity Insights的报告中发布。



Commodity Insights还能够利用其交易数据库敏锐的分析炼焦煤品质对价格的影响。



在此过程中，Commodity Insights创建了专有的"使用价值"模型，用于进一步验证观察到的品牌相对价值并为其提供理论依据。



Commodity Insights炼焦煤估价反映截至新加坡时间下午5:30的现货市场价值。



Commodity Insights发布在每天的收市价评估过程中采集的询盘、报盘、交易意向和确认的成交信息。



这些信息在我们的每日报告中予以概括，并完整的发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。