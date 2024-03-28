Commodity Insights旗下的品牌Platts铁矿石指数，即IODEX（IODBZ00），是对铁矿石实物现货价格的一项基准估价。该项评估基于标准的铁矿石粉矿规格，即含铁量62%，氧化铝2.25%，二氧化硅4.5%，含磷0.09%，以及其他杂质元素。



自从年度协议价在2010年解体以来，IODEX已成为交付到中国——最大的炼钢原材料进口国——海运铁矿石粉矿的主要现货市场参考价格。



通过应用溢价和折扣以体现与基础规格的品质差异，IODEX还用于铁矿石块矿、球团矿和精矿定价。



该估价以CFR青岛为基础发布，但也被全球钢厂、贸易商和矿业公司用于长协和现货合约定价。



对于品质、交货地点和时间与IODEX标准规格不同的铁矿石交易，将利用差价进行标准化转换；差价会定期更新，以反映不同杂质的流行市场价值。



IODEX和相关的铁矿石估价提高了行业透明度。铁矿石行业所采用的定价方法不断演变，最近的变化是实物船货采用浮动价格交易，利用金融衍生品市场上的头寸进行套期保值。



铁矿石指数(IODEX)估价信息发布于这些 服务。







10多年以来，S&P Global Commodity Insights一直提供可靠和独立的铁矿石价格评估。本视频简要介绍了我们的分析团队在评估铁矿石市场时实施的主要流程，包括Platts收市估价机制（MOC）的重要作用。如需更多信息，请发送电子邮件到： IODEX@spglobal.com。