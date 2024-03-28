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Methodology & Participation
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Commodity Insights旗下的品牌Platts铁矿石指数，即IODEX（IODBZ00），是对铁矿石实物现货价格的一项基准估价。该项评估基于标准的铁矿石粉矿规格，即含铁量62%，氧化铝2.25%，二氧化硅4.5%，含磷0.09%，以及其他杂质元素。
自从年度协议价在2010年解体以来，IODEX已成为交付到中国——最大的炼钢原材料进口国——海运铁矿石粉矿的主要现货市场参考价格。
通过应用溢价和折扣以体现与基础规格的品质差异，IODEX还用于铁矿石块矿、球团矿和精矿定价。
该估价以CFR青岛为基础发布，但也被全球钢厂、贸易商和矿业公司用于长协和现货合约定价。
对于品质、交货地点和时间与IODEX标准规格不同的铁矿石交易，将利用差价进行标准化转换；差价会定期更新，以反映不同杂质的流行市场价值。
IODEX和相关的铁矿石估价提高了行业透明度。铁矿石行业所采用的定价方法不断演变，最近的变化是实物船货采用浮动价格交易，利用金融衍生品市场上的头寸进行套期保值。
铁矿石指数(IODEX)估价信息发布于这些 服务。
10多年以来，S&P Global Commodity Insights一直提供可靠和独立的铁矿石价格评估。本视频简要介绍了我们的分析团队在评估铁矿石市场时实施的主要流程，包括Platts收市估价机制（MOC）的重要作用。如需更多信息，请发送电子邮件到： IODEX@spglobal.com。
Platts铁矿石指数评估反映新加坡/北京时间下午5:30（0930 GMT）时的铁矿石可成交价格。
IODEX估价不限制原产地，考虑品位介乎60-63.5%的铁矿石。在2012年之前，现货市场上印度矿交易最为活跃，这种情况已经发生改变，现在澳大利亚铁矿石成为中等品位现货的主要来源。
在评估交割至中国的中等品位粉矿现货市场价值时，Platts考虑数个流动性高、广泛交易的品牌。
铁矿石是一种品质规格差别巨大的商品。Platts采集的成交、询盘和报盘数据按照品质（化学、物理和冶金属性）、交货时间、交货地点和其他交易条件统一转化为IODEX和相关指数所采用的标准规格。
Platts发布在每天的收市价评估过程中采集的询盘、报盘、交易意向和确认的成交信息。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并完整的发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。
我们于2008年6月2日开始评估海运铁矿石的现货价格，这是业内第一个每日估价。
以品位62%的IODEX估价为开端，我们后来又推出了其他相关指数，以反映不同品质和形式的铁矿石价格，包括块矿。
IODEX在2010年成为最广泛使用的现货价格指数，当时主要矿业公司与钢厂之间的年度协议价机制轰然解体。
该指数最初用作长期合约定价的基础，现在也成为浮动价格现货交易和金融衍生品的基础，例如掉期交易。
2018年1月2日，Commodity Insights将IODEX与The Steel Index Iron Ore Fines 62% Fe CFR China（TS01021)指数进行合并。两项指数合并后，每日以相同价值发布，遵循相同的评估方法，形成纸货合约的统一远期曲线。
两项指数合并后，Commodity Insights得以更确定地对浮动价格成交、询盘和报盘转换为固定价格。
通过积极在市场上验证所采集的数据、发布被业内人士广泛关注的每日现货市场评论，Commodity Insights的思想领导力为铁矿石市场带来了前所未有的透明度。
作为推动铁矿石市场演变的一股进步力量，S&P Global Platts持续有效地发挥其价格发现作用，帮助打造一个强有力的基准，在此基础上实现其他发展和成就。
— Yang Bin，湖南华菱钢铁股份有限公司
S&P Global Platts对铁矿石的支持增加了铁矿石市场的可信度，改变了大部分人认为铁矿石市场不可能商品化的态度。
— Mark Lyons, Casetleton Commodities
10年前的铁矿石定价转变为业内所有参与者提供了一个更好地管理价格风险的机会。这为市场带来更成熟的发展，吸引更多新人参与到这个全世界贸易量最大之一的商品市场。
— Jason Keys, Ferrexpo Group
自成立以来，S&P Global Platts对铁矿石的覆盖范围不断拓宽，从品位62%铁矿石延伸到块矿、球团矿和港口现货价格。市场需要透明度，我认为S&P Global Platts能够在这方面提供帮助。
— Wang Pei，中信金属
2008年以前，铁矿石被认为是一种利基市场和不透明的商品。铁矿石指数化的益处促进了其他钢铁衍生品市场的演变，如废钢、块矿、螺纹钢和热轧卷。
— Phillip Killicoat，高盛
我们依赖于Platts提供的服务。我们使用Platts每日编制的高度可靠指数，Platts在满足市场需求方面做得非常好。他们值得称赞。
— Lourenco Goncalves, Cleveland-Cliffs
Commodity Insights旗下的品牌Platts铁矿石指数，即IODEX（IODBZ00），是对铁矿石实物现货价格的一项基准估价。该项评估基于标准的铁矿石粉矿规格，即含铁量62%，氧化铝2.25%，二氧化硅4.5%，含磷0.09%，以及其他杂质元素。
自从年度协议价在2010年解体以来，IODEX已成为交付到中国——最大的炼钢原材料进口国——海运铁矿石粉矿的主要现货市场参考价格。
通过应用溢价和折扣以体现与基础规格的品质差异，IODEX还用于铁矿石块矿、球团矿和精矿定价。
该估价以CFR青岛为基础发布，但也被全球钢厂、贸易商和矿业公司用于长协和现货合约定价。
对于品质、交货地点和时间与IODEX标准规格不同的铁矿石交易，将利用差价进行标准化转换；差价会定期更新，以反映不同杂质的流行市场价值。
IODEX和相关的铁矿石估价提高了行业透明度。铁矿石行业所采用的定价方法不断演变，最近的变化是实物船货采用浮动价格交易，利用金融衍生品市场上的头寸进行套期保值。
铁矿石指数(IODEX)估价信息发布于这些 服务。
10多年以来，S&P Global Commodity Insights一直提供可靠和独立的铁矿石价格评估。本视频简要介绍了我们的分析团队在评估铁矿石市场时实施的主要流程，包括Platts收市估价机制（MOC）的重要作用。如需更多信息，请发送电子邮件到： IODEX@spglobal.com。
Platts铁矿石指数评估反映新加坡/北京时间下午5:30（0930 GMT）时的铁矿石可成交价格。
IODEX估价不限制原产地，考虑品位介乎60-63.5%的铁矿石。在2012年之前，现货市场上印度矿交易最为活跃，这种情况已经发生改变，现在澳大利亚铁矿石成为中等品位现货的主要来源。
在评估交割至中国的中等品位粉矿现货市场价值时，Platts考虑数个流动性高、广泛交易的品牌。
铁矿石是一种品质规格差别巨大的商品。Platts采集的成交、询盘和报盘数据按照品质（化学、物理和冶金属性）、交货时间、交货地点和其他交易条件统一转化为IODEX和相关指数所采用的标准规格。
Platts发布在每天的收市价评估过程中采集的询盘、报盘、交易意向和确认的成交信息。这些信息在我们的每日新闻通讯中予以概括，并完整的发布在我们的实时信息服务Commodity Insights Metals Alert中。
我们于2008年6月2日开始评估海运铁矿石的现货价格，这是业内第一个每日估价。
以品位62%的IODEX估价为开端，我们后来又推出了其他相关指数，以反映不同品质和形式的铁矿石价格，包括块矿。
IODEX在2010年成为最广泛使用的现货价格指数，当时主要矿业公司与钢厂之间的年度协议价机制轰然解体。
该指数最初用作长期合约定价的基础，现在也成为浮动价格现货交易和金融衍生品的基础，例如掉期交易。
2018年1月2日，Commodity Insights将IODEX与The Steel Index Iron Ore Fines 62% Fe CFR China（TS01021)指数进行合并。两项指数合并后，每日以相同价值发布，遵循相同的评估方法，形成纸货合约的统一远期曲线。
两项指数合并后，Commodity Insights得以更确定地对浮动价格成交、询盘和报盘转换为固定价格。
通过积极在市场上验证所采集的数据、发布被业内人士广泛关注的每日现货市场评论，Commodity Insights的思想领导力为铁矿石市场带来了前所未有的透明度。
作为推动铁矿石市场演变的一股进步力量，S&P Global Platts持续有效地发挥其价格发现作用，帮助打造一个强有力的基准，在此基础上实现其他发展和成就。
— Yang Bin，湖南华菱钢铁股份有限公司
S&P Global Platts对铁矿石的支持增加了铁矿石市场的可信度，改变了大部分人认为铁矿石市场不可能商品化的态度。
— Mark Lyons, Casetleton Commodities
10年前的铁矿石定价转变为业内所有参与者提供了一个更好地管理价格风险的机会。这为市场带来更成熟的发展，吸引更多新人参与到这个全世界贸易量最大之一的商品市场。
— Jason Keys, Ferrexpo Group
自成立以来，S&P Global Platts对铁矿石的覆盖范围不断拓宽，从品位62%铁矿石延伸到块矿、球团矿和港口现货价格。市场需要透明度，我认为S&P Global Platts能够在这方面提供帮助。
— Wang Pei，中信金属
2008年以前，铁矿石被认为是一种利基市场和不透明的商品。铁矿石指数化的益处促进了其他钢铁衍生品市场的演变，如废钢、块矿、螺纹钢和热轧卷。
— Phillip Killicoat，高盛
我们依赖于Platts提供的服务。我们使用Platts每日编制的高度可靠指数，Platts在满足市场需求方面做得非常好。他们值得称赞。
— Lourenco Goncalves, Cleveland-Cliffs