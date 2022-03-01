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我们的方法论
Methodology & Participation
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Commodity Insights中东基准（MEG）价格，为交付到中东的液化天然气（LNG）每日进口价值，反映询盘、报盘和交易，按埃及艾因苏赫纳港标准化，单位为美元/百万英热（MMBtu）。
中东地区曾经是LNG出口地，中东以及巴基斯坦新兴需求中心的需求快速增长，吸引了来自多个目的地的供应，大部分活动为现货交易。
该地区的贸易商活动进一步支撑了流动性，贸易双方更愿意承担新买家相关的价格和信用风险，促使货物流动。交付到埃及的货物最远来自美国和澳大利亚，而该地区的进口量在过去两年已经增加了两倍。
因此，与LNG业内人士进行磋商后，Commodity Insights推出中东基准Platts MEM，以便准确反映该地区的现货活动价值。
Platts MEM补充了现有的一套全球LNG价格参考，后者覆盖美国墨西哥湾沿岸、澳大利亚、印度西部、巴西、FOB大西洋东部、欧洲西南部和西北部。它也是亚洲LNG基准——Platts JKM ™的补充，后者为世界第一个独立的每日LNG价格评估，已被业界采用，并通过JKM掉期用于LNG衍生品结算。
Platts中东基准以及我们其他LNG价格参考发布于Platts LNG Daily（全球LNG行业的首份每日独立刊物）以及LNG Navigator（全定制化的分析和数据平台）。
Platts MEM反映估价期内交割至中东地区的LNG现船货的每日可成交价值，基于交易、询盘/报盘和价格意向，在缺乏流动性时，基于可能的现货交易价格。
估价时间点为伦敦市场收市时（16:30 GMT），反映按Platts LNG评估方法定义的标准船货数量。
每日价格发现过程中，我们调查尽可能广泛的各个市场层面，包括贸易商、生产商、终端用户、船运市场和经纪商。Commodity Insights通过电话、电子方式（如即时通讯和电子邮件）以及面对面会谈与市场参与者保持经常联系。
在评估过程中，Commodity Insights也考虑有关当前船运成本、市场供需基本面、码头检修、招标发布、船运和船货动向及天气的信息。
评估过程中收集的询盘、报盘和交易通过实时服务Platts Natural Gas Alert和Platts LNG Navigator予以发布。
Commodity Insights中东基准（MEG）价格，为交付到中东的液化天然气（LNG）每日进口价值，反映询盘、报盘和交易，按埃及艾因苏赫纳港标准化，单位为美元/百万英热（MMBtu）。
中东地区曾经是LNG出口地，中东以及巴基斯坦新兴需求中心的需求快速增长，吸引了来自多个目的地的供应，大部分活动为现货交易。
该地区的贸易商活动进一步支撑了流动性，贸易双方更愿意承担新买家相关的价格和信用风险，促使货物流动。交付到埃及的货物最远来自美国和澳大利亚，而该地区的进口量在过去两年已经增加了两倍。
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在评估过程中，Commodity Insights也考虑有关当前船运成本、市场供需基本面、码头检修、招标发布、船运和船货动向及天气的信息。
评估过程中收集的询盘、报盘和交易通过实时服务Platts Natural Gas Alert和Platts LNG Navigator予以发布。