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Commodity Insights CIF ARA 6,000 NAR是一项15-60天远期每日估价，反映从哥伦比亚、俄罗斯、南非、波兰、澳大利亚或美国发往西北欧贸易中心阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普的动力煤价格。"6,000 NAR"是指煤炭的净热值（发热量），单位为千卡每千克。
自2013年3月1日起，该估价的交付结构有所调整，从原来的发布日起90天窗口更改为15-60天远期交付窗口。
做出该调整的原因在于，Commodity Insights认为较短的交付窗口可反映动力煤现货市场中的结构变化。由于太平洋进口市场的蓬勃发展，大西洋盆地从遥远地区长途进口煤炭的需求大幅降低。
CIF ARA 6,000 NAR是一项重要的煤炭估价，反映行业标准6,000千卡/千克NAR品质煤炭的现货价格，该规格主要由欧洲公用事业采购，并最终通过河流和运河使用驳船从ARA地区运输到比利时、荷兰、德国和法国的内陆电厂。
CIF ARA 6,000 NAR估价发布于这些 服务。
我们经验丰富的煤炭市场报道团队每天对活跃的市场参与者进行采访以采集数据，包括但不仅限于生产者、消费者、贸易商和经纪商。Commodity Insights非常注重采集已达成的现货交易信息的能力，这些信息是反映某种特定煤炭真实市场价值的最佳参考数据。
如果没有已确认的成交，估价过程中会考虑符合Commodity Insights评估方法指南的询盘和报盘信息。询盘和报盘的升幅或降幅必须符合实际情况才能纳入估价考虑范围。
我们的CIF ARA 6,000 NAR每日估价反映在伦敦时间下午5:00整，这种重要煤炭规格的可重复可成交的现货市场价值。
我们每天发布在收市估价过程中采集的询盘、报盘、交易意向和确认的成交信息。这些信息在我们的Coal Trader International报告中的每日市场点评中予以概括。
Commodity Insights在二十世纪九十年代开始发布CIF ARA 6,000 千卡/千克NAR动力煤市场估价，最初为每周估价，从2007年开始发布每日估价。
欧洲是大西洋盆地主要的需求中心，其中德国、英国、意大利和西班牙在动力煤进口中占大部分。
虽然自2008年金融危机以来出现一些需求起伏，欧洲现货动力煤需求近年来一直保持相对稳定，但交易量低于金融危机之前的水平。2012年约有1.5亿吨煤炭运往欧洲。
大型燃烧装置指令（Large Combustion Plant Directive）要求低效电厂通过改造或关停达到新的排放标准，因此英国和法国多家陈旧的燃煤发电厂在2013年关停。
但是，近期进口动力煤成本较低以及燃煤发电考虑排放成本之后的利润率——清洁电力收益(clean dark spreads)——比燃气发电更高，近年来给煤炭市场带来支撑。
问题在于，考虑到环保问题以及电价较低对利润率造成限制，规划建设的新燃煤发电厂能否落实还是个未知数。
不过，截至目前，西北欧市场依然是动力煤交易的重要焦点，也是最活跃和流动性最高的动力煤衍生品市场，2012年交易量达16.3亿吨。
Commodity Insights CIF ARA 6,000 NAR是一项15-60天远期每日估价，反映从哥伦比亚、俄罗斯、南非、波兰、澳大利亚或美国发往西北欧贸易中心阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普的动力煤价格。"6,000 NAR"是指煤炭的净热值（发热量），单位为千卡每千克。
自2013年3月1日起，该估价的交付结构有所调整，从原来的发布日起90天窗口更改为15-60天远期交付窗口。
做出该调整的原因在于，Commodity Insights认为较短的交付窗口可反映动力煤现货市场中的结构变化。由于太平洋进口市场的蓬勃发展，大西洋盆地从遥远地区长途进口煤炭的需求大幅降低。
CIF ARA 6,000 NAR是一项重要的煤炭估价，反映行业标准6,000千卡/千克NAR品质煤炭的现货价格，该规格主要由欧洲公用事业采购，并最终通过河流和运河使用驳船从ARA地区运输到比利时、荷兰、德国和法国的内陆电厂。
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如果没有已确认的成交，估价过程中会考虑符合Commodity Insights评估方法指南的询盘和报盘信息。询盘和报盘的升幅或降幅必须符合实际情况才能纳入估价考虑范围。
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Commodity Insights在二十世纪九十年代开始发布CIF ARA 6,000 千卡/千克NAR动力煤市场估价，最初为每周估价，从2007年开始发布每日估价。
欧洲是大西洋盆地主要的需求中心，其中德国、英国、意大利和西班牙在动力煤进口中占大部分。
虽然自2008年金融危机以来出现一些需求起伏，欧洲现货动力煤需求近年来一直保持相对稳定，但交易量低于金融危机之前的水平。2012年约有1.5亿吨煤炭运往欧洲。
大型燃烧装置指令（Large Combustion Plant Directive）要求低效电厂通过改造或关停达到新的排放标准，因此英国和法国多家陈旧的燃煤发电厂在2013年关停。
但是，近期进口动力煤成本较低以及燃煤发电考虑排放成本之后的利润率——清洁电力收益(clean dark spreads)——比燃气发电更高，近年来给煤炭市场带来支撑。
问题在于，考虑到环保问题以及电价较低对利润率造成限制，规划建设的新燃煤发电厂能否落实还是个未知数。
不过，截至目前，西北欧市场依然是动力煤交易的重要焦点，也是最活跃和流动性最高的动力煤衍生品市场，2012年交易量达16.3亿吨。