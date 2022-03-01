Commodity Insights CIF ARA 6,000 NAR是一项15-60天远期每日估价，反映从哥伦比亚、俄罗斯、南非、波兰、澳大利亚或美国发往西北欧贸易中心阿姆斯特丹、鹿特丹和安特卫普的动力煤价格。"6,000 NAR"是指煤炭的净热值（发热量），单位为千卡每千克。

自2013年3月1日起，该估价的交付结构有所调整，从原来的发布日起90天窗口更改为15-60天远期交付窗口。

做出该调整的原因在于，Commodity Insights认为较短的交付窗口可反映动力煤现货市场中的结构变化。由于太平洋进口市场的蓬勃发展，大西洋盆地从遥远地区长途进口煤炭的需求大幅降低。

CIF ARA 6,000 NAR是一项重要的煤炭估价，反映行业标准6,000千卡/千克NAR品质煤炭的现货价格，该规格主要由欧洲公用事业采购，并最终通过河流和运河使用驳船从ARA地区运输到比利时、荷兰、德国和法国的内陆电厂。

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