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Commodity Insights丁二烯估价基于全球丁二烯船货、驳船货市场价格以及铁路罐车或卡车（特别在欧洲）运载产品的价格。我们在欧洲、中国、东南亚、韩国、台湾和美国发布丁二烯驳船货估价。
丁二烯是一种气体化学品，从裂解工艺的主要烯烃副产品——粗碳四中萃取而成，用于生产弹性体和共聚体塑料，例如聚丁二烯橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和丁苯胶乳。
这是一种有毒气体，因此运输过程危险且成本昂贵。丁二烯对温度也很敏感，因此必须在控制温度的容器内小心运输，以维持性质不变。如果性质超标，丁二烯可能开始固化。
Commodity Insights丁二烯价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不限于在每天的收市价评估过程中采集的询盘和报盘、交易意向以及确认的苯乙烯成交信息。
我们评估的全球丁二烯规格为最低纯度99.5%，二聚体含量最高为1,000 ppm。
美国现货丁二烯估价为每周估价，反映从发布日期起3-30天内装运的货物。交易条件为CIF美国墨西哥湾沿岸，单位为美分/磅。纳入现货评估考虑的进口量为2,000-4,000吨。
低于2,000吨的交易可能被视为意向性数据，用于推算估价。Commodity Insights也发布每月合约价格，单位为美分/磅，反映特定月份合约货的协商价格，交易方式为FOB美国墨西哥湾沿岸。
Commodity Insights美国国内丁二烯合约价格表示折扣之前的公布价。美国四家生产商指定和结算合约，估价基于其每月合约结算价。
合约估价以FOB美国墨西哥湾沿岸为基础，代表在计算折扣或加价之前的公布价。四大生产商——埃克森美孚、巴塞尔、壳牌化工和TPC集团——通常在从上个月结束后10天开始指定下月的合约价。
合约通常在月底进行结算。在亚洲，我们评估FOB韩国和CFR中国每日估价的时间为新加坡时间下午16:30。CFR台湾和CFR东南亚价格为每周估价。
Commodity Insights丁二烯估价针对从发布日起20-40天内装运(FOB)或交货(CFR)的1,000至5,000吨船货。FOB韩国、CFR台湾、CFR东南亚、FOB日本和CFR中国价格评估时间最长为30天。
对于期限超过30天的交易，在价格评估中将会剔除额外的信用额度值，采用三个月伦敦银行同业拆息率(LIBOR) + 1.5%计算的现行利率。
在欧洲，我们评估：3-30天现货目的地交货价FD（分销），单位为欧元/吨；现货（散货）FOB鹿特丹，单位为美元/吨；以及每月合约价FD西北欧，单位为
欧元/吨。对于欧洲散货估价，只考虑至少1,000吨的船货。
对于分销估价(FD)，只考虑至少100吨的卡车/铁路车辆交易。我们还发布西北欧FD 每月合约价，以欧元/吨为单位，反映特定月份合约货的协定价格。
欧洲本地丁二烯合约价代表折扣前的公布价。
对每月合约价提供结算的主要包括以下生产商：道达尔石化、SABIC欧洲、利安德巴塞尔、赢创、巴斯夫、壳牌化工；以及以下消费者：Solvay、Michelin、Lanxess、Styron、Synthomer
美国估价始于1985年4月25日，一直为每周估价，每周五发布。
美国为丁二烯净进口国，但如无进口业务，则估价可使用国内或出口业务确定进口平价。
近年来，该估价已创纪录高位，在2011年7月1日达到225美分/磅CIF USG的历史高位。
在亚洲，Commodity Insights在1990年1月5日开始评估FOB韩国和CFR东南亚参照价。
在7月6日，Commodity Insights开始评估每日FOB韩国、中国国内（库提）和CFR中国参照价，每周评估CFR东南亚价格。中国为亚洲的主要丁二烯进口国，每月进口量介乎2.5-5.5万吨之间。
这些船货主要来自日本、韩国、马来西亚、泰国、新加坡和印度。少量来自美国和欧洲。较少数量售往台湾，东南亚进口量更少。
CFR中国估价考虑交付至南通、天津、大连、上海、宁波和广州等主要港口的船货。FOB韩国估价考虑从大山、蔚山和丽川港装运的船货。
CFR台湾估价考虑交付至麦寮和高雄港的船货。对于CFR东南亚估价，主要港口为印尼孔雀港、泰国马达普和罗勇以及马来西亚槟城。
然而，纳入估价考虑的船货，其原产地和目的地并不限于特定港口。中国每年丁二烯需求约为236万吨，而亚洲每年需求约611万吨。
中国占亚洲丁二烯需求总量的约40%。在欧洲，Commodity Insights于1985年3月4日开始评估FOB鹿特丹每周参照价，于1994年1月6日开始评估本地的FD西北欧估价。2012年7月6日起，两者均成为每日估价，与亚洲估价一致。
作为净出口地区，欧洲本地合约货出口至美国和亚洲。鹿特丹为主要枢纽，但船货也可从安特卫普装船运出。
欧洲对美国的出口大多运至美国墨西哥湾沿岸枢纽，但对亚洲的出口通常运至CFR中国主要港口。
Commodity Insights丁二烯估价基于全球丁二烯船货、驳船货市场价格以及铁路罐车或卡车（特别在欧洲）运载产品的价格。我们在欧洲、中国、东南亚、韩国、台湾和美国发布丁二烯驳船货估价。
丁二烯是一种气体化学品，从裂解工艺的主要烯烃副产品——粗碳四中萃取而成，用于生产弹性体和共聚体塑料，例如聚丁二烯橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和丁苯胶乳。
这是一种有毒气体，因此运输过程危险且成本昂贵。丁二烯对温度也很敏感，因此必须在控制温度的容器内小心运输，以维持性质不变。如果性质超标，丁二烯可能开始固化。
Commodity Insights丁二烯价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不限于在每天的收市价评估过程中采集的询盘和报盘、交易意向以及确认的苯乙烯成交信息。
我们评估的全球丁二烯规格为最低纯度99.5%，二聚体含量最高为1,000 ppm。
美国现货丁二烯估价为每周估价，反映从发布日期起3-30天内装运的货物。交易条件为CIF美国墨西哥湾沿岸，单位为美分/磅。纳入现货评估考虑的进口量为2,000-4,000吨。
低于2,000吨的交易可能被视为意向性数据，用于推算估价。Commodity Insights也发布每月合约价格，单位为美分/磅，反映特定月份合约货的协商价格，交易方式为FOB美国墨西哥湾沿岸。
Commodity Insights美国国内丁二烯合约价格表示折扣之前的公布价。美国四家生产商指定和结算合约，估价基于其每月合约结算价。
合约估价以FOB美国墨西哥湾沿岸为基础，代表在计算折扣或加价之前的公布价。四大生产商——埃克森美孚、巴塞尔、壳牌化工和TPC集团——通常在从上个月结束后10天开始指定下月的合约价。
合约通常在月底进行结算。在亚洲，我们评估FOB韩国和CFR中国每日估价的时间为新加坡时间下午16:30。CFR台湾和CFR东南亚价格为每周估价。
Commodity Insights丁二烯估价针对从发布日起20-40天内装运(FOB)或交货(CFR)的1,000至5,000吨船货。FOB韩国、CFR台湾、CFR东南亚、FOB日本和CFR中国价格评估时间最长为30天。
对于期限超过30天的交易，在价格评估中将会剔除额外的信用额度值，采用三个月伦敦银行同业拆息率(LIBOR) + 1.5%计算的现行利率。
在欧洲，我们评估：3-30天现货目的地交货价FD（分销），单位为欧元/吨；现货（散货）FOB鹿特丹，单位为美元/吨；以及每月合约价FD西北欧，单位为
欧元/吨。对于欧洲散货估价，只考虑至少1,000吨的船货。
对于分销估价(FD)，只考虑至少100吨的卡车/铁路车辆交易。我们还发布西北欧FD 每月合约价，以欧元/吨为单位，反映特定月份合约货的协定价格。
欧洲本地丁二烯合约价代表折扣前的公布价。
对每月合约价提供结算的主要包括以下生产商：道达尔石化、SABIC欧洲、利安德巴塞尔、赢创、巴斯夫、壳牌化工；以及以下消费者：Solvay、Michelin、Lanxess、Styron、Synthomer
美国估价始于1985年4月25日，一直为每周估价，每周五发布。
美国为丁二烯净进口国，但如无进口业务，则估价可使用国内或出口业务确定进口平价。
近年来，该估价已创纪录高位，在2011年7月1日达到225美分/磅CIF USG的历史高位。
在亚洲，Commodity Insights在1990年1月5日开始评估FOB韩国和CFR东南亚参照价。
在7月6日，Commodity Insights开始评估每日FOB韩国、中国国内（库提）和CFR中国参照价，每周评估CFR东南亚价格。中国为亚洲的主要丁二烯进口国，每月进口量介乎2.5-5.5万吨之间。
这些船货主要来自日本、韩国、马来西亚、泰国、新加坡和印度。少量来自美国和欧洲。较少数量售往台湾，东南亚进口量更少。
CFR中国估价考虑交付至南通、天津、大连、上海、宁波和广州等主要港口的船货。FOB韩国估价考虑从大山、蔚山和丽川港装运的船货。
CFR台湾估价考虑交付至麦寮和高雄港的船货。对于CFR东南亚估价，主要港口为印尼孔雀港、泰国马达普和罗勇以及马来西亚槟城。
然而，纳入估价考虑的船货，其原产地和目的地并不限于特定港口。中国每年丁二烯需求约为236万吨，而亚洲每年需求约611万吨。
中国占亚洲丁二烯需求总量的约40%。在欧洲，Commodity Insights于1985年3月4日开始评估FOB鹿特丹每周参照价，于1994年1月6日开始评估本地的FD西北欧估价。2012年7月6日起，两者均成为每日估价，与亚洲估价一致。
作为净出口地区，欧洲本地合约货出口至美国和亚洲。鹿特丹为主要枢纽，但船货也可从安特卫普装船运出。
欧洲对美国的出口大多运至美国墨西哥湾沿岸枢纽，但对亚洲的出口通常运至CFR中国主要港口。