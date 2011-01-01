Commodity Insights丁二烯价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不限于在每天的收市价评估过程中采集的询盘和报盘、交易意向以及确认的苯乙烯成交信息。



我们评估的全球丁二烯规格为最低纯度99.5%，二聚体含量最高为1,000 ppm。



美国现货丁二烯估价为每周估价，反映从发布日期起3-30天内装运的货物。交易条件为CIF美国墨西哥湾沿岸，单位为美分/磅。纳入现货评估考虑的进口量为2,000-4,000吨。



低于2,000吨的交易可能被视为意向性数据，用于推算估价。Commodity Insights也发布每月合约价格，单位为美分/磅，反映特定月份合约货的协商价格，交易方式为FOB美国墨西哥湾沿岸。



Commodity Insights美国国内丁二烯合约价格表示折扣之前的公布价。美国四家生产商指定和结算合约，估价基于其每月合约结算价。



合约估价以FOB美国墨西哥湾沿岸为基础，代表在计算折扣或加价之前的公布价。四大生产商——埃克森美孚、巴塞尔、壳牌化工和TPC集团——通常在从上个月结束后10天开始指定下月的合约价。



合约通常在月底进行结算。在亚洲，我们评估FOB韩国和CFR中国每日估价的时间为新加坡时间下午16:30。CFR台湾和CFR东南亚价格为每周估价。



Commodity Insights丁二烯估价针对从发布日起20-40天内装运(FOB)或交货(CFR)的1,000至5,000吨船货。FOB韩国、CFR台湾、CFR东南亚、FOB日本和CFR中国价格评估时间最长为30天。



对于期限超过30天的交易，在价格评估中将会剔除额外的信用额度值，采用三个月伦敦银行同业拆息率(LIBOR) + 1.5%计算的现行利率。



在欧洲，我们评估：3-30天现货目的地交货价FD（分销），单位为欧元/吨；现货（散货）FOB鹿特丹，单位为美元/吨；以及每月合约价FD西北欧，单位为

欧元/吨。对于欧洲散货估价，只考虑至少1,000吨的船货。



对于分销估价(FD)，只考虑至少100吨的卡车/铁路车辆交易。我们还发布西北欧FD 每月合约价，以欧元/吨为单位，反映特定月份合约货的协定价格。



欧洲本地丁二烯合约价代表折扣前的公布价。



对每月合约价提供结算的主要包括以下生产商：道达尔石化、SABIC欧洲、利安德巴塞尔、赢创、巴斯夫、壳牌化工；以及以下消费者：Solvay、Michelin、Lanxess、Styron、Synthomer