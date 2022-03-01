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欧盟是全球第三大产糖地区和第二大糖消费地区。该地区温和的气候适宜种植蔗糖含量高的甜菜。
在近十年中，欧盟市场一直实施生产配额、最低甜菜价格、出口限制和进口管理。但是从2017年10月1日开始，市场将进入新的阶段。生产配额和出口限制将被取消，甜菜种植者也不再享受最低作物价格保障。预计欧盟将会再次影响全球糖市场的供需形势，同时也将受到市场的影响。
Commodity Insights西欧送到价评估考虑在内陆交付到法国、德国、比利时和荷兰等欧盟最大生产中心的白糖价格。评估中反映的等级为符合EC No. 2品质标准的45 ICUMSA。评估中考虑从评估日期算起在两个月内交付的现货交易。
Commodity Insights发布平行的地中海糖价评估，反映交付到欧盟两个最大进口国——西班牙和意大利——的产品价格；以及其他评估，包括配额和非配额的出厂价、集装箱和进口原糖价格。
Commodity Insights西欧糖送到价评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不仅限于在交易日当天出现的询盘和报盘，交易意向以及确认的成交。
西欧糖送到价为每周估价，以欧元每吨为单位，反映伦敦时间16:30可重复、可成交的现货市场价值。
Commodity Insights从市场中的各个环节采集价格数据，包括糖生产者、交易商、经纪商和消费者。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Agriculture Alert中，并在我们的日报Kingsman Daily Sugar Report以及EU Weekly和EU Monthly Reports中予以概括。
Commodity Insights发布七项独特的欧洲糖价评估。六项为白糖估价——白糖是欧洲生产的主要品种；以及一项原糖估价——原糖进口量较少，用于工业用途。
Commodity Insights (Platts)于2012年10月收购了Kingsman，以扩充其在农产品市场上的产品和服务。Kingsman为欧洲糖市场发布溢价已有20多年。
最初的每日报告内容由Kingsman创始人Jonathan Kingsman亲自撰写，包含市场上获悉的询盘、报盘和成交信息。
此后价格服务不断扩展，开始提供一系列以欧元为单位的直接价格评估，并为ICE白糖期货（伦敦#5）合约提供以美元每吨为单位的溢价和直接价格评估。
Commodity Insights不断审议其评估参数，将会密切关注欧盟市场于2017年开放后的发展动态，确保评估方法能够充分反映新的市场形势。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就地区及全球范围内糖市场的未来发展交流观点。
欧盟是全球第三大产糖地区和第二大糖消费地区。该地区温和的气候适宜种植蔗糖含量高的甜菜。
在近十年中，欧盟市场一直实施生产配额、最低甜菜价格、出口限制和进口管理。但是从2017年10月1日开始，市场将进入新的阶段。生产配额和出口限制将被取消，甜菜种植者也不再享受最低作物价格保障。预计欧盟将会再次影响全球糖市场的供需形势，同时也将受到市场的影响。
Commodity Insights西欧送到价评估考虑在内陆交付到法国、德国、比利时和荷兰等欧盟最大生产中心的白糖价格。评估中反映的等级为符合EC No. 2品质标准的45 ICUMSA。评估中考虑从评估日期算起在两个月内交付的现货交易。
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Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Agriculture Alert中，并在我们的日报Kingsman Daily Sugar Report以及EU Weekly和EU Monthly Reports中予以概括。
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Commodity Insights (Platts)于2012年10月收购了Kingsman，以扩充其在农产品市场上的产品和服务。Kingsman为欧洲糖市场发布溢价已有20多年。
最初的每日报告内容由Kingsman创始人Jonathan Kingsman亲自撰写，包含市场上获悉的询盘、报盘和成交信息。
此后价格服务不断扩展，开始提供一系列以欧元为单位的直接价格评估，并为ICE白糖期货（伦敦#5）合约提供以美元每吨为单位的溢价和直接价格评估。
Commodity Insights不断审议其评估参数，将会密切关注欧盟市场于2017年开放后的发展动态，确保评估方法能够充分反映新的市场形势。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就地区及全球范围内糖市场的未来发展交流观点。