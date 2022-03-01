在很多国家，燃料乙醇在燃料总消费量中的比重呈上升趋势。过去十年来，投资显著加快，尤其是在巴西、美国和欧洲，原因是这些地区的政府对可再生燃料制定了宏伟的计划和强制性目标。



乙醇消费量的指数式增长归因于多种因素，包括能源安全、应对气候变化问题以及减少温室气体排放的需要，以及在农业和生物科技领域创造和保持工作岗位的迫切需求。



目前，美国和巴西合计约占全球乙醇产量和消费量90%。在美国，乙醇已占汽油市场近10%。预计到2022年，消费量将增至两倍以上。



在巴西，全国一半以上的轻型车辆可以独立使用乙醇为生物燃料，这归功于混合燃料汽车的普遍推广，这种汽车可以使用汽油、乙醇或者两者混合驱动。



Commodity Insights发布多个燃料乙醇价格基准，为美国、巴西、欧洲和亚洲的特定市场量身定制，用于帮助业内人士管理该新兴市场以及整个运输业燃料链中的风险。



Commodity Insights发布芝加哥和鹿特丹市场的燃料乙醇价格，被交易所用于结算衍生品合约。



