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我们的方法论
Methodology & Participation
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在很多国家，燃料乙醇在燃料总消费量中的比重呈上升趋势。过去十年来，投资显著加快，尤其是在巴西、美国和欧洲，原因是这些地区的政府对可再生燃料制定了宏伟的计划和强制性目标。
乙醇消费量的指数式增长归因于多种因素，包括能源安全、应对气候变化问题以及减少温室气体排放的需要，以及在农业和生物科技领域创造和保持工作岗位的迫切需求。
目前，美国和巴西合计约占全球乙醇产量和消费量90%。在美国，乙醇已占汽油市场近10%。预计到2022年，消费量将增至两倍以上。
在巴西，全国一半以上的轻型车辆可以独立使用乙醇为生物燃料，这归功于混合燃料汽车的普遍推广，这种汽车可以使用汽油、乙醇或者两者混合驱动。
Commodity Insights发布多个燃料乙醇价格基准，为美国、巴西、欧洲和亚洲的特定市场量身定制，用于帮助业内人士管理该新兴市场以及整个运输业燃料链中的风险。
Commodity Insights发布芝加哥和鹿特丹市场的燃料乙醇价格，被交易所用于结算衍生品合约。
Commodity Insights的燃料乙醇价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但仅限于在每天的收市价评估过程中采集的询盘和报盘、交易意向以及确认的成交信息。
在欧洲，燃料乙醇的估价以欧元每立方米为单位，反映伦敦时间16:30可重复的可成交现货市场价值。在美国，燃料乙醇的估价以美分每加仑为单位，反映休斯顿时间13:30的市场价值。
Commodity Insights从市场中的各个环节采集价格数据，包括乙醇生产者和经销商，以及农产品交易商、燃料混调商和精炼厂。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Biofuels Alert中，并在我们的日刊报告Biofuelscan中予以概括。
Commodity Insights分别在2003年于芝加哥和2007年于鹿特丹开始评估乙醇价格。
此后Commodity Insights的估价不断扩充，目前包含9项独立的美国燃料乙醇现货每日估价、1项巴西估价、4项西北欧估价和6项亚洲估价。
Commodity Insights还为美国和欧洲财务结算的乙醇掉期交易推出了乙醇估价，以及用于本年度和下年度美国可再生能源标识号码信用额度的价格指标。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就燃料乙醇的未来发展交流观点。
在很多国家，燃料乙醇在燃料总消费量中的比重呈上升趋势。过去十年来，投资显著加快，尤其是在巴西、美国和欧洲，原因是这些地区的政府对可再生燃料制定了宏伟的计划和强制性目标。
乙醇消费量的指数式增长归因于多种因素，包括能源安全、应对气候变化问题以及减少温室气体排放的需要，以及在农业和生物科技领域创造和保持工作岗位的迫切需求。
目前，美国和巴西合计约占全球乙醇产量和消费量90%。在美国，乙醇已占汽油市场近10%。预计到2022年，消费量将增至两倍以上。
在巴西，全国一半以上的轻型车辆可以独立使用乙醇为生物燃料，这归功于混合燃料汽车的普遍推广，这种汽车可以使用汽油、乙醇或者两者混合驱动。
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在欧洲，燃料乙醇的估价以欧元每立方米为单位，反映伦敦时间16:30可重复的可成交现货市场价值。在美国，燃料乙醇的估价以美分每加仑为单位，反映休斯顿时间13:30的市场价值。
Commodity Insights从市场中的各个环节采集价格数据，包括乙醇生产者和经销商，以及农产品交易商、燃料混调商和精炼厂。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Biofuels Alert中，并在我们的日刊报告Biofuelscan中予以概括。
Commodity Insights分别在2003年于芝加哥和2007年于鹿特丹开始评估乙醇价格。
此后Commodity Insights的估价不断扩充，目前包含9项独立的美国燃料乙醇现货每日估价、1项巴西估价、4项西北欧估价和6项亚洲估价。
Commodity Insights还为美国和欧洲财务结算的乙醇掉期交易推出了乙醇估价，以及用于本年度和下年度美国可再生能源标识号码信用额度的价格指标。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就燃料乙醇的未来发展交流观点。