S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
我们的方法论
Methodology & Participation
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Featured Events
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
S&P Global Offerings
Research & Insights
S&P Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
黑海谷物体系包括黑海周边国家的小麦和玉米产量与出口。我们的市场报道主要聚焦来自俄罗斯和乌克兰的供应，也包括来自哈萨克斯坦、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚和匈牙利的出口。
2014年，黑海谷物产量占全球总产量的9%，出口占全球出口总量的21.4%，说明了黑海地区作为谷物出口地的重要性。
随着人口和财富的增长以及消费模式的转变，全球的小麦和玉米采购量上升，全球供需平衡可能会继续收紧。因此，黑海地区的重要性将会继续增加，谷物价格报告的作用以及透明、独立的估价发布具有重要意义。
其他影响因素包括气候变化、政策措施、金融动荡和政治风险。例如，俄罗斯和乌克兰的政治局势对市场形成更大压力，随着出口限制和冲突加剧，为利益相关者提供可靠、准确的报告十分重要。
Commodity Insights能够利用丰富的商品市场经验进行价格报道，为欠缺监察的行业和地区带来透明度。独立的估价信息能够帮助您在整个价值链中管理风险，提供新型的金融工具，并在动荡时期提供某种保护。
我们每天提供四项谷物估价，包含黑海小麦12.5%蛋白质FOB船上交货价（最高60,000吨），亚速海小麦12.5%蛋白质FOB船上交货价（约5,000吨），马尔马拉海小麦12.5%蛋白质CIF船上交货价（5,000吨），以及黑海、乌克兰原产玉米船上交货价（最高60,000吨）。
我们的每日谷物报道为您提供资讯、价格、评论和分析，并通过Platts的实时服务Agriculture Alert提供现货市场上的询盘和报盘信息。
Commodity Insights的谷物价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不仅限于在交易日当天报告的询盘和报盘、交易意向以及确认的成交。
黑海小麦和玉米估价单位为美元/吨，反映伦敦时间16:30可成交和可重复的现货市场价值。
Commodity Insights从市场中的各个环节采集价格数据，包括小麦和玉米生产者、交易商、经纪商和消费者。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Agriculture Alert中，并在我们的日刊报告Daily Grains中予以概括。
Commodity Insights分别在2014年于洛桑和2015年于伦敦开始评估黑海谷物价格。
Commodity Insights现在提供4项每日市场估价，包括黑海小麦、亚速海小麦、马尔马拉海小麦和黑海玉米。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就欧洲及全球范围内所有主要市场的发展交流观点。
黑海谷物体系包括黑海周边国家的小麦和玉米产量与出口。我们的市场报道主要聚焦来自俄罗斯和乌克兰的供应，也包括来自哈萨克斯坦、罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚和匈牙利的出口。
2014年，黑海谷物产量占全球总产量的9%，出口占全球出口总量的21.4%，说明了黑海地区作为谷物出口地的重要性。
随着人口和财富的增长以及消费模式的转变，全球的小麦和玉米采购量上升，全球供需平衡可能会继续收紧。因此，黑海地区的重要性将会继续增加，谷物价格报告的作用以及透明、独立的估价发布具有重要意义。
其他影响因素包括气候变化、政策措施、金融动荡和政治风险。例如，俄罗斯和乌克兰的政治局势对市场形成更大压力，随着出口限制和冲突加剧，为利益相关者提供可靠、准确的报告十分重要。
Commodity Insights能够利用丰富的商品市场经验进行价格报道，为欠缺监察的行业和地区带来透明度。独立的估价信息能够帮助您在整个价值链中管理风险，提供新型的金融工具，并在动荡时期提供某种保护。
我们每天提供四项谷物估价，包含黑海小麦12.5%蛋白质FOB船上交货价（最高60,000吨），亚速海小麦12.5%蛋白质FOB船上交货价（约5,000吨），马尔马拉海小麦12.5%蛋白质CIF船上交货价（5,000吨），以及黑海、乌克兰原产玉米船上交货价（最高60,000吨）。
我们的每日谷物报道为您提供资讯、价格、评论和分析，并通过Platts的实时服务Agriculture Alert提供现货市场上的询盘和报盘信息。
Commodity Insights的谷物价格评估基于透明、可靠的市场数据，包括但不仅限于在交易日当天报告的询盘和报盘、交易意向以及确认的成交。
黑海小麦和玉米估价单位为美元/吨，反映伦敦时间16:30可成交和可重复的现货市场价值。
Commodity Insights从市场中的各个环节采集价格数据，包括小麦和玉米生产者、交易商、经纪商和消费者。
Commodity Insights采集的数据完整地发布在我们的实时服务Platts Agriculture Alert中，并在我们的日刊报告Daily Grains中予以概括。
Commodity Insights分别在2014年于洛桑和2015年于伦敦开始评估黑海谷物价格。
Commodity Insights现在提供4项每日市场估价，包括黑海小麦、亚速海小麦、马尔马拉海小麦和黑海玉米。
我们与行业内的主要利益相关者保持着密切的联系，确保我们的估价与市场形势的变化保持同步发展。Commodity Insights定期举办价格评估方法研讨会、网络研讨会和一对一会面，就欧洲及全球范围内所有主要市场的发展交流观点。