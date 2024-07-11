因国内供应短缺，日本成田机场将首次直接进口航空煤油

7月11日，日本成田（Narita）国际机场的一位发言人告诉标普全球大宗商品，该公司将首次通过贸易公司从国外直接进口航空煤油，作为其缓解持续航空燃料短缺问题的努力的一部分。

这位发言人说："为了增加我们的供应商选择，除了炼油商外，我们还要求贸易公司直接从国外进口航空煤油。"

该发言人表示："我们正在着手推进首次从国外燃料进口。"但是，他拒绝透露进口数量和交付时间表。

该发言人称，作为日本最大的国际机场，成田机场采取此举之际，一直面临为外国航空公司开通航班所需的航空煤油短缺的问题。

该发言人说，成田机场通常通过管道从附近的千叶（Chiba）港接收航空煤油，并将其储存在两个加油终端。这两个终端总储存容量为19.2万千升（121万桶），包括容量为14.4万千升的1号终端和容量为4.8万千升的2号终端。

据机场数据显示，1-5月期间，成田机场进出港国际航班数量同比增长25%，达到76,696架次。

而相比之下，机场数据显示，今年前5个月，成田机场的航空煤油供应总量为140.2万千升，同比增长14%。

政策措施

成田机场直接进口航空煤油的消息传出之际，日本政府正在考虑在7月16日召开的工作组会议上制定相关政策应对措施，以解决该国的航空煤油短缺问题。

韩国国土、基础设施、交通和旅游部（MLIT）的一位官员表示，通过机场航站楼运营商、贸易公司和炼油商从韩国和其他国家进口航空煤油，很可能是第三轮工作组会议将决定的政策应对措施的一部分。

这位MLIT官员表示，通过远洋货轮将航空煤油直接运至机场附近的港口是其中一种选择，并补充称，例如，千叶港可以停泊一艘6,000千升的船只。

这位官员说，正在考虑的政策措施包括确保共有三艘清洁产品油轮用于航空煤油运输，包括从7月起将一艘日本远洋货轮转为沿海航运，在10月将一艘外国油轮转为日本船只，以及在未来几年内建造一艘新船。

该官员表示，由于日本沿海航运法规要求船舶必须为日本籍船只并由日本船员操控，因此第一步可能涉及将船员更换为日本船员，并补充称，更改旗舰船籍需要2-3个月的时间。

这位官员补充表示，正在考虑用于航空煤油沿海运输的油轮规模约为5,000千升至1万千升。

最近几周，航空煤油供应短缺问题越来越多地引发地区经济问题，并演变成政治问题，导致日本政府在6月18日成立了一个特别工作组。

在7月3日的请求中，日本全国知事会（NGA）敦促政府立即采取措施，调查可能因素——包括炼油厂合并、沿海船只稀缺以及油罐车劳动力短缺——以解决当地炼油商航空煤油供应不足的问题。

知事们在一份声明中表示，在经历疫情导致的中断后，国际航班入境需求恢复，"由于炼油商向航空公司供应航空煤油面临困境，导致航空煤油供应短缺。"

市场反应

7月11日，一位韩国中间馏分油贸易商表示，由于亚洲地区供应充足，日本的航空煤油供应问题迄今尚未对亚洲航空煤油/煤油市场带来明显提振作用，但如果日本寻求从韩国或中国等邻国获得更多供应，市场可能会趋紧。

7月10日亚洲收市时，标普全球大宗商品旗下普氏评估的FOB新加坡航空煤油/煤油掉期即月8-9月时间价差为-12美分/桶，日环比扩大了3美分，但周环比收窄6美分/桶，这是近期市场情绪的体现。

7月10日，普氏评估的FOB新加坡航空煤油/煤油固定价格为98.67美元/桶，周环比下跌3.42美元/桶。

韩国炼油商表示，他们非常愿意增加对日本的航空煤油出口，从而利用邻国受到抑制的需求以及亚洲裂解价差改善的机会。

然而，两家韩国炼油商的中间馏分油营销人员告诉标普全球大宗商品，由于与美国和澳大利亚主要买家签订的长期供应合同和其他大批量销售承诺，很难提供和保证每月额外的航空煤油现货。

韩国一家炼油商的一位中间馏分油销售贸易商说："目前正在努力为我们的日本贸易伙伴提供额外的航空煤油船货......在满足对美国买家的所有月度供应协议后，任何盈余船货将用于增加对日本的供应。"

据国营韩国国家石油公司（Korea National Oil Corp.）的最新数据显示，2024年前5个月，韩国对日本的航空煤油出口量从去年同期的260万桶跃升至440万桶。