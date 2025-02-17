2025年印度能源周采访：印度石油公司负责人称，新一轮许可招标和政策改革有利于上游行业发展

国有的印度石油有限公司对最新一轮的勘探政策以及数十年旧政策的修改计划充满信心，认为这将吸引更多投资者进入上游行业，帮助该国发现新的油气潜力，并扩大国内石油和天然气产量。

印度石油有限公司董事长兼总经理Ranjit Rath表示，印度能源周期间公布的第十轮开放勘探许可政策 (OALP X) 以及对1948年《油田 (监管和开发) 法案》的拟议修改将推动上游增长。

"OALP X 将大力推动印度上游行业的发展。此时印度正使其上游政策对全球参与者更具吸引力。我们希望OALP X不仅能激发全球参与者的兴趣，还能帮助印度发现新的油气潜力，"Rath告诉标普全球大宗商品公司。

在开放勘探许可政策（OALP）下，上游公司现在可以划定石油和天然气勘探区域，该政策允许勘探者全年对任何区域表达兴趣。指定的区域随后会被拍卖。

以单轮投标面积计算，OALP X是规模最大的一轮投标。此第十轮投标提供了25个区块，面积为191,986平方公里，覆盖13个沉积盆地。在这25个区块中，六个位于浅水区，六个位于陆地，一个位于深水区，其余位于超深水区。

"由于重大的政策改革和影响深远的决策，例如在东海岸、西海岸和安达曼盆地释放约100万平方公里的原禁区，包括对II类和III类盆地的特别激励措施，印度的勘探投资机会环境良好，"Rath说。

"由于印度的能源需求强劲，以及地缘政治局势稳定，多家国际和国内石油公司正在寻找新的勘探与生产机会，并与印度上游企业进行合作对话，"他补充道。

扩大斟探区域

标普全球大宗商品的分析师表示，印度的II类和III类盆地，包括马哈纳迪（Mahanadi）、安达曼海（Andaman Sea）、孟加拉（Bengal）和喀拉拉-孔坎（Kerala-Konkan），迄今为止仍然基本未被勘探。这四个盆地的待发现油气潜力估计约为220亿桶油当量。

议会上院（联邦院）于12月3日通过了一项法案，旨在修订1948年的《油田（监管和开发）法案》，将其范围扩大到包括页岩油、页岩气和煤层气（除了石油和天然气之外），同时提议对这一已有数十年历史的法案进行一系列其他修改——例如在发生争议时有权进行国际仲裁，并提供更长的租赁期。该修正案仍需在议会下院（人民院）通过才能成为法律。

Rath表示，印度石油公司已将其国内斟探面积从2017-18年的约9,300平方公里扩大到目前的约60,000平方公里，分布在阿萨姆浅滩（Assam Shelf）、阿萨姆-阿拉坎褶皱带（Assam Arakan fold belt）、拉贾斯坦盆地（Rajasthan）、马哈纳迪盆地（Mahanadi）、安达曼（Andaman）和尼科巴（Nicobar）盆地的海上区域、喀拉拉-孔坎（Kerala-Konkan）盆地，以及克里希纳-戈达瓦里盆地（KG basin）。

公司计划在未来几年将其勘探面积翻倍，其中50%位于海上区域。

"在首轮的OALP招标中授予的勘探区块目前处于钻探阶段。我们于2024年11月在安达曼和尼科巴盆地根据OALP制度钻探了第一个海上井，并且我们在阿萨姆浅滩、拉贾斯坦盆地和马哈纳迪盆地的OALP区块的钻探活动正在进行中，"Rath说。

在印度能源周期间，印度石油公司与巴西国家石油公司（Petrobras）签署了一项协议，合作在印度近海地区勘探和生产油气资源，因为这家国有上游生产商希望提高国内的石油和天然气产量。

"我们正在与国际石油公司接洽，寻求合作和伙伴，以开发印度沉积盆地海上地区的油气潜力，并且我们已进入一些合作的最终阶段，"Rath说。

多元化发展

Rath表示，公司还通过其子公司Numaligarh Refinery Ltd.进行多元化发展，该公司已启动一项综合扩建项目，将其产能从每年300万吨提高到每年900万吨。该项目还包括在Pardeep港建立一个原油进口终端，并铺设约1,640公里的管道以运输进口原油。

他说，尽管该国的石油需求将保持正增长直到2050年，但多元化其投资组合以适应不断变化的能源格局还是必要的。

Rath表示，印度石油公司预计在2030年实现5%-7%的非化石能源结构，并将在2040年提高到12%-15%。

在评论全球上游前景时，Rath表示，地缘政治发展的背景下，市场格局正在被重塑和重新调整，同时也在应对气候问题并向清洁能源过渡。

"我们观察到，早期认为需要强制过渡到更清洁燃料的观点有所逆转，转而优先考虑所有人的能源安全和增长的更健康和实用的过渡。因此，我们认为上游石油和天然气行业不会面临太大挑战。"Rath补充道。