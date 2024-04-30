酷热天气席卷亚洲，推高电力、煤炭和天然气需求

贸易商和市场参与者表示，包括印度、孟加拉国、泰国、菲律宾和越南在内的亚洲国家正在经历创纪录的初夏高温，推高了电力需求以及天然气、液化天然气（LNG）和煤炭等主要发电燃料的消费。

标普全球大宗商品电力分析师Andre Lambine说："每年这个时候通常很热，但这一次的影响更大。印度4月电力需求同比翻了一番，从2023年的5%增加到2024年的10%。"

他说："根据我们掌握的南亚和东南亚每日数据，可以看到4月迄今电力需求同比增长了10%或更多。煤炭和燃气发电量均有所增长，而石油尚未做出明显反应。"

Lambine补充表示："大多数国家不得不依靠火电燃料来满足额外的电力需求，因为通常会带来更高水力发电量的雨季还需要数周才能到来。"

一些国家预见到热浪来袭，已及早做好准备，增加燃料库存，加强旱季电力调度，并预期水电将出现短缺。受价格低迷推动，4月的采购活动有所增长。

4月29日，普氏评估的6月JKM估价（交付至东北亚的LNG基准价格）为9.971美元/百万英热单位，较前一日下跌18.2美分/百万英热单位，降幅为1.82%。

例如，在东南亚，截至3月底，泰国买家发布了多达14项招标，是2023年同期发布的采购招标数量的两倍，大部分来自泰国国家石油和天然气公司PTT。截至4月底，泰国在2024年共发布了19项招标，其中至少27宗船货中标（仅4月就有5项招标和5宗船货）。

新的LNG进口商

两家新的LNG进口商也借机以低价进入现货市场。

菲律宾电力公司First Gen在2024年发布了两项LNG招标，其中3月交付的第一项招标没有中标，但5月底交付的第二项招标授予了中海油气电集团国际贸易有限公司。

一位菲律宾市场人士说："天气炎热导致电力需求增加，我们收到了黄色预警。尽管储量稀少，国内天然气目前仍是我们燃气发电厂的主要来源。"

越南PV Gas在2024年发布了四项LNG招标，其中两项涉及两宗船货的招标已中标，一项因价格高企而未中标，一项涉及5月底交付船货的招标尚未授予。

越南监管部门表示，由于旱季和国内天然气短缺，他们计划向一家现有的燃气发电厂供应LNG，而其最初进口的LNG部分通过卡车向工业客户供应的。

由于第一季度电力需求预测较高，越南工业和贸易部已经调整了其2024年电力供应计划，但分析师表示，尽管现有需求存在，但价格仍是一个主要考虑因素。

一位市场参与者说："我们并不急于购买船货。随着越南进入雨季，我们预计6月消费量将下降。"

在孟加拉国，目前的热浪是一年中持续时间最长的，其发电量创下历史新高，同时，该国正在最大限度地再气化LNG，以满足需求。

根据国有孟加拉国电网公司国家负荷调度中心（NLDC）的数据，4月12日晚，该国的峰值发电量达到16,233兆瓦，与2023年4月19日创下的历史新高15,648兆瓦相比，高出585兆瓦。

孟加拉国电力、能源和矿产资源部副首席信息官Mir Mohammad Aslam Uddin此前表示，预计今年夏季总体峰值发电量将达到约1.75万兆瓦。

官方数据显示，4月25日，国有石油和天然气公司Petrobangla的LNG再气化量约为10.85亿立方英尺/日，创下自2018年4月24日开始进口LNG以来的历史新高。

尽管如此，孟加拉国仍面临停电问题，NLDC数据显示，由于气温创历史新高，截至4月29日中午，电力供应缺口为3,196兆瓦。

酷热夏日

据官方媒体《曼谷邮报》（Bangkok Post）援引能源部门的消息报道，4月29日泰国的用电量创下3.67万兆瓦的每日新高，平均气温为35-38摄氏度，最高气温达42摄氏度。

菲律宾国家电网公司（NGCP）已在吕宋岛（Luzon）发布红色和黄色预警，在棉兰老岛（Mindanao）发布黄色预警。电网运营商警告称，由于气温超过40摄氏度，可能会出现停电，导致学校被迫停课。

新加坡《海峡时报》（Straits Times）4月29日援引有关部门的消息称，缅甸4月创下有史以来最高气温48.2摄氏度，越南部分地区的气温达到40摄氏度左右。

据印度报业托拉斯报道，过去10天印度遭遇热浪，许多地区的最高气温在40-46摄氏度之间。

4月29日，孟加拉国首都达卡的气温达到40.5摄氏度，略低于去年的最高气温40.6摄氏度，部分地区的气温甚至高达43摄氏度。