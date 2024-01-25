农业天气观察：厄尔尼诺现象缓和可能会提振下一季的作物产量

澳大利亚气象局1月24日表示，持续的厄尔尼诺现象已经开始减弱，并可能在南半球持续到6月的秋季期间逐渐消散，这可能会提高下一个作物季节的产量。

澳大利亚气象局表示："厄尔尼诺现象已经见顶并正在下降，表明南半球将在2024年秋季（3月至6月）恢复中性。"

市场参与者称，厄尔尼诺现象强度逐渐下降可能会提振下一个作物季节的种植面积和作物单产。

厄尔尼诺现象将导致东非和东亚地区变得更为潮湿，而西非、非洲南部、印度、东南亚、澳大利亚以及南美洲和中美洲北部地区变得更加干燥（包括干旱）。

澳大利亚

** 气象局称，未来两周内，新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州预计将出现小雨。然而，气象局补充说，下周西澳大利亚南部一些地区的降雨可能低于平均水平。

** 贸易商称，小雨可能会提高小麦作物的水分含量。

** 贸易商补充说，西澳大利亚州气温持续上升，可能会提高小麦的蛋白质含量。

** 澳大利亚农业和资源经济局预测，2023-24销售年度（10月至9月）的小麦产量约为2,620万吨，同比下降34%，预计将对出口构成压力。

** 根据标普全球大宗商品数据，1月25日，普氏对FOB澳大利亚优质白小麦的估价为288美元/吨，较前一日上涨2美元/吨。

欧盟

** 欧洲中期天气预报中心1月24日表示，未来两周内，法国和德国北部地区可能会出现零星降雪。

** 该机构称，未来两周欧洲大部分地区的气温预计也将略高于正常水平。

** 贸易商称，可能会有一些降雨，导致播种小麦作物水分含量上升，并可能推迟即将到来的玉米播种。

** 贸易商称，降雨可能导致播种小麦作物水分含量上升，并可能推迟即将到来的玉米播种。

** 根据标普全球数据，1月24日，普氏对蛋白质含量11%的欧盟小麦CPT Rouen的估价为239美元/吨，较前一日下跌50美分/吨。

美国

** 美国农业部1月24日表示，中部平原、西部玉米种植带和东部地区本周有一些降水，而中北部地区、南部平原和西南部大部分地区普遍干燥天气。

** 同时，美国农业部称，未来周末，密西西比河下游谷地、田纳西谷地和墨西哥湾各州的部分地区预计将出现强降雨和潜在的山洪暴发。

** 美国地质调查局称，1月24日，维克斯堡的密西西比河水位读数达到24.72英尺，为过去30天内的最高水位之一，而1月24日孟菲斯的水位达到8.24英尺，缓解了物流方面的担忧，谷物出口的运费成本增加。

** 根据标普全球数据，1月24日，普氏对CIF新奥尔良玉米的估价为202.85美元/吨，较前一日上涨2.65美元/吨。

巴西

** 根据马瑙斯港的数据，1月23日，里奥内格罗河流域的水位达到20.85米，从前几个月的最低记录水平回升。

** 同时，Conab表示，Piaul和Bahia的一些地区降雨预计将超过100毫米，有利于第一批玉米作物的播种和生长。

** Conab补充说，在中部省份，强降雨将继续有利于土壤水分和第一批作物的生长。

** 1月24日，普氏评估的巴西玉米FOB桑托斯价格为208.75美元/吨，较前一日上涨1.08美元/吨。

阿根廷

** 布宜诺斯艾利斯谷物交易所（BAGE）1月22日表示，上周大部分时间，该国西部和东北部边缘地区的气温持续上升，降雨持续。

** BAGE称，本周预计北风将导致农业区北部和西部出现高温，大西洋沿岸地区气温适中。

** 根据罗萨里奥贸易委员会（Rosario Board of Trade）的数据，由于降雨，核心地区的玉米状况有所改善，人们对实现创纪录产量持乐观态度。

** 1月24日，普氏评估的阿根廷玉米FOB Up River价格为200.20美元/吨，较前一日上涨2.66美元/吨。

马来西亚、印尼

** 行业机构和分析师称，世界最大的棕榈油生产国印尼和马来西亚的暴雨将导致1月产量大幅下降。

** 马来西亚气象部门已向六个州发布严重的持续降雨警告。同样，印尼气象局本周发布了暴雨和强风预警。

** 马来西亚棕榈油协会估计，由于降雨阻碍收获和物流，1月1-20日马来西亚棕榈油产量较12月同期下降15.6%。

** 1月24日，由于供应担忧，马来西亚商品交易所基准棕榈油合约上涨1.1%至3,992林吉特/吨（844.15美元/吨），为两个月来最高水平。

** 标普全球数据显示，1月24日，普氏评估的粗棕榈油FOB印尼价格为880.50美元/吨，与前一日持平。