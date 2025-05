O setor global de combustíveis navais requer uma grande quantidade de informações de preços para funcionar com eficiência. A S&P Global Platts avalia os preços do setor de combustíveis navais em todas as principais regiões, portos e especificações de produtos.Diariamente, publicamos informações detalhadas de preços para compradores, vendedores e corretores de combustível naval. Preços publicados pela Platts e Bunkerworld são amplamente usados como referência nas indústrias de transporte marítimo e combustível naval.Assim como os preços do combustível naval, a Platts e a Bunkerworld diariamente cobrem notícias da indústria e do mercado em todas as regiões do mundo. Com o setor de combustíveis marítimos passando pela mudança regulatória mais significativa da história para padrões de emissões mais rigorosos, é essencial haver notícias e análises de qualidade em tempo real sobre essas mudanças.