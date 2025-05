A Platts iniciou a avaliação dos mercados de barcaça do óleo combustível europeu em 1979. Os mercados de carga começaram a ser avaliados logo depois, em 1980.Ao longo dos anos, as especificações de alto e baixo enxofre refletidas pela Platts mudaram bastante. Enquanto o mercado de barcaça com alto teor de enxofre normalmente refletia uma especificação naval, as barcaças de óleo combustível com baixo teor de enxofre refletiam uma variedade de especificações de combustíveis para utilidades e navais. Esses movimentos ecoaram as transições que o mercado de óleo combustível testemunhou ao longo dos anos; evoluindo com o surgimento de gás natural mais barato e prontamente disponível de um mercado de serviços públicos essenciais para um centrado no combustível naval.Dado escoamento primário dos mercados, ao longo do tempo as especificações refletidas pela Platts também mudaram para o mercado de óleo combustível naval. As avaliações Platts para barcaça com 3,5% de enxofre refletem os requisitos de combustível naval da Organização Internacional de Padronização (ISO), assim como as avaliações de carga de óleo combustível da Platts no Mediterrâneo com 3,5% de enxofre. As avaliações de cargas de óleo combustível com 3,5% de enxofre no noroeste da Europa refletem uma especificação semelhante para o Mazut-100 russo, uma especificação de exportação típica de óleo combustível.As avaliações de barcaça com 1% de enxofre refletem uma especificação de combustível naval desde 2010, quando o mercado migrou de um reflexo de serviços públicos essenciais para atender à crescente demanda e oferta focada no mercado marítimo. Da mesma forma, embora as avaliações de carga de óleo combustível com 1% de enxofre no noroeste da Europa e no Mediterrâneo ainda reflitam uma especificação de serviços públicos essenciais, a especificação refletida mudou em 2012 para refletir melhor uma especificação de combustível naval misturável.