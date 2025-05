A avaliação Platts Bakken emprega a metodologia Market-on-Close (MOC) usada nos mercados físicos de petróleo e produtos refinados. O processo MOC engloba dados de ofertas de compra, venda e transações para criar um valor no final do dia de negociação. O Bakken é avaliado diariamente e reflete os valores do Market-on-Close (MOC) às 15h15 (horário da costa leste dos EUA) em dólares americanos por barril. Analisamos os mercados ao longo do dia e refletimos os dados coletados em todo o mercado, principalmente na ausência de ofertas de compra, venda e transações no próprio processo de avaliação do MOC.A avaliação de preço Platts Bakken reflete o petróleo bruto em uma base com entrega em terminal da Dakota do Norte no mês de entrega. Esta especificação de petróleo é transferida em flanges conectadas até o terminal.A entrega para este petróleo pode ser feita ou por caminhão ou através de um sistema de oleodutos. Neste processo, o comprador indica o terminal, e o vendedor determina quando os barris serão transferidos durante o mês de entrega especificado.Nesses terminais, o petróleo Bakken é comercializado de maneira semelhante aos mercados de oleodutos da Costa do Golfo dos EUA e do Canadá, onde os barris são vendidos em uma base tributável e por um mês de fluxo.Em virtude da proximidade da Bacia de Bakken com os oleodutos de origem canadense e da necessidade de garantia de volume de vagões o mais cedo possível, a avaliação de preços Platts Bakken segue o cronograma do oleoduto canadense, que tende a rolar até o próximo mês antes do cronograma do oleoduto da Costa do Golfo dos EUA.Isso também está alinhado com o tempo da avaliação Platts Bakken Blend ex-Clearbrook e ex-Guernsey.Seguindo esse cronograma, a Platts rola para o próximo mês na data de vencimento das nomeações do oleoduto. A Platts segue as datas de vencimento de nomeações publicadas pelo Crude Oil Logistics Committee em seu site.Por exemplo, a avaliação Platts Bakken em 22 de abril de 2014 refletiu o petróleo bruto para entrega em junho e rolou para julho, quando o vencimento das nomeações estava previsto para a segunda quinzena de maio, conforme o cronograma do Crude Oil Logistics Committee.As avaliações de preço Platts Bakken são calculadas com base na média do mês civil (CMA, na sigla em inglês) do petróleo bruto na NYMEX. As avaliações são para o petróleo bruto que será injetado no mês seguinte.A avaliação CMA WTI é a média dos valores do petróleo bruto leve no mês seguinte na NYMEX (às 15h15 no horário na costa leste dos EUA) para o mês de injeção. As avaliações do preço absoluto da Platts são feitas com os diferenciais spot predominantes mais ou menos o CMA WTI.