Depois que a Platts começou a avaliar o preço do A380 nos EUA em 1992, a indústria pediu avaliações de preço para ligas secundárias adicionais dos EUA.A Platts começou a avaliar as especificações 319, 356 e F132 em abril de 1993, também em duas vezes por semana. As especificações para essas ligas seguem os parâmetros químicos da Associação de Alumínio e são para quantidades de carga de caminhões, entregues aos clientes do Centro-Oeste dentro de 30 dias, pagamento entre 30 e 60 dias.As avaliações de preço foram rapidamente adotadas como base para a precificação de fornecimento de metal entre fundidores e moldadores e de fornecimento de peças moldadas para montadoras de automóveis e outros usuários finais.Alguns traders e corretores começaram a oferecer também derivativos no mercado de balcão, liquidados com base na avaliação Platts do A380, já que o preço físico do A380 nos EUA não tem uma boa correlação com os preços na LME.A Platts continuou a expandir sua cobertura do mercado secundário do alumínio nos anos seguintes, adicionando 8 avaliações para a sucata de alumínio dos EUA em julho de 2000, sendo para moldes antigos, chapas antigas, aparas misturadas com baixo teor de cobre especificação moinho, aparas misturadas com baixo teor de cobre especificação revendedor, sucata de cavaco com alta especificação, triturada automotiva, latas de bebidas usadas e sucata de prensa 6063.Essas avaliações foram atualizadas em 2006, com a divisão da triturada automotiva em duas avaliações, alta e baixa especificação, e a adição de uma avaliação de revestimento pintado.Naquela década, a Platts expandiu a cobertura do alumínio secundário para outras regiões, com a adição de uma avaliação semanal de preços da liga europeia com especificação mais próxima à A380 'liga 226' em setembro de 2003 e avaliações de preço mais próximas do equivalente japonês - ADC12 - tanto em base FOB China quanto ex-works China em janeiro de 2008.A Platts continua completando sua cobertura de ligas de alumínio secundário em resposta a pedidos da indústria, depois de adicionar uma avaliação nos EUA para as especificações A413 em 2010 e B390 em 2013.A Platts expandiu ainda mais suas avaliações de preço de sucata de alumínio no início de 2016 e continua pesquisando avaliações adicionais de ligas secundárias e sucatas em todo o mundo.