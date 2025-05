A Platts publica duas avaliações da BQ FOB China: uma reflete a bobina SS400, ou especificação comercial equivalente, com 3 mm de espessura; a outra, o prêmio que a bobina SAE1006, ou especificação de relaminação equivalente, com 2 mm de espessura tem em relação à bobina com especificação comercial.Outras especificações subjacentes às avaliações incluem largura de 1.200-1.500 mm, tamanho da carga de 5 mil t e data de embarque entre um a dois meses a partir da data de publicação. Especificações detalhadas podem ser encontradas no Guia de Metodologia e Especificações de Sucata de Aço e Ferrosa.A Platts coleta e verifica informações, dentre elas, negócios, ofertas de compra e venda, de compradores e vendedores ativos no mercado físico spot, incluindo produtores, traders e usuários finais. As fontes de informação da Platts abrangem uma gama de participantes desse mercado, desde os localizados na China até aqueles na Coreia do Sul e no Vietnã.Os dados obtidos pela Platts, incluindo transações, ofertas de compra e venda, são normalizados quanto à qualidade, dimensões, prazo de entrega, localização e outras condições do negócio, de acordo com as especificações subjacentes às duas avaliações da BQ.Normalmente, as informações coletadas referem-se ao material produzido pelas chamadas siderúrgicas de primeiro nível e outras siderúrgicas chinesas tradicionais.As avaliações Platts BQ FOB China refletem o valor de mercado spot às 15h30 em Singapura/Pequim.