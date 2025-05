Preços spot do anidro no Nordeste caem 0,7% na semana Mercados vizinhos no Centro-Sul exercem pressão sobre as cotações Início antecipado da moagem de cana-de-açúcar no Nordeste

As cotações do etanol anidro no Nordeste brasileiro perderam força esta semana, caindo 0,7% entre 22–26 de julho após saltar mais de 14% no início deste mês, sob influência da forte retração verificada no Centro-Sul. Ao mesmo tempo, usinas locais deram os primeiros passos na moagem de cana-de-açúcar para a safra 2024-25, sinalizando um potencial aumento na oferta local.



Com base nas indicações reportadas à Platts ao longo do período, a média semanal para o indicador do aditivo em base DAP Suape ficou em R$ 3.641/m³, queda de R$ 28 em comparação com o fechamento anterior – a primeira retração semanal desde a baixa de 1,5% observada em 21 de junho.



O índice Platts subiu persistentemente entre o final de junho e a maior parte de julho, atingindo um pico de R$ 3.669/m³ na semana passada, enquanto os vendedores mantinham um olhar atento sobre seus pares de Goiás e reagiam rapidamente à vista de qualquer aumento de preço. No entanto, esses ganhos estão começando a se reverter, em resposta a uma queda mais rápida do que o esperado das referências de preço no Centro-Sul.



No geral, as ofertas para o aditivo para gasolina foram relatadas na faixa de R$ 3.630–3.750/m³ em base CIF Suape, com repetibilidade no limite inferior da faixa. Os negócios fechados rodaram entre R$ 3.630–3.700/m³ CIF Suape, com volumes menores negociados conforme a semana progrediu.





A queda do preço do etanol no Centro-Sul foi um fator crucial para o declínio. Mas um início precoce da colheita de cana-de-açúcar no Nordeste também está pesando nos preços spot, observam analistas. A moagem de cana na região ocorre tradicionalmente de agosto a março, mas algumas usinas na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte estão processando a matéria-prima mais cedo do que o previsto.



A planta Estivas da Pipa Industrial em Arês, no Rio Grande do Norte, deu início à temporada 2024–25 em 15 de julho. Na Paraíba, a Giasa do Grupo Olho D'Água, em Pedras de Fogo, e a planta do Grupo Japungu em Santa Rita começaram seus trabalhos em 23 e 24 de julho, respectivamente. A usina Petribu de Pernambuco, em Lagoa do Itaenga, está a postos para rodar na próxima semana. Outras devem começar a processar a matéria-prima em breve.



O início antecipado foi facilitado por condições climáticas favoráveis para plantio e cultivo, bem como expectativas crescentes de uma safra recorde de cana em estados produtores relevantes. Participantes locais acreditam que a moagem total ao fim da safra poderá alcançar a marca de 63 milhões de toneladas.





