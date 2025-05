O etanol compõe uma fração crescente do consumo geral de combustível na maioria dos países. Os investimentos se aceleraram drasticamente na última década, principalmente no Brasil, EUA e Europa, pois os governos dessas regiões implementaram políticas ambiciosas e metas obrigatórias para combustíveis renováveis.O crescimento exponencial do consumo de etanol foi impulsionado por vários aspectos, incluindo segurança energética, necessidade de enfrentamento de questões relacionadas às mudanças climáticas e redução de emissões de gases, além de um esforço para criar e apoiar novos empregos na agricultura e biotecnologia.Hoje, os EUA e o Brasil juntos representam cerca de 90% do etanol produzido e consumido no mundo. Nos EUA, o etanol já representa cerca de 10% do mercado de gasolina e o consumo deve mais que dobrar até 2022.No Brasil, o etanol pode ser usado como biocombustível independente em mais da metade da frota de veículos leves do país, graças à ampla introdução de carros flex, que podem funcionar com gasolina ou etanol ou qualquer mistura dos dois.A Platts publica vários benchmarks de preços de etanol adaptados a mercados específicos nos EUA, Brasil, Europa e Ásia, usados pela indústria para gerenciar riscos neste crescente mercado e ao longo de toda a cadeia de combustíveis de transporte.Os preços da Platts para o etanol nos mercados de Chicago e Roterdã também são usados pelas bolsas para liquidar contratos de derivativos.