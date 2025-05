S&P Global Commodity Insights 는 전 세계적으로 IFO(Intermediate Fuel Oil, 중간 연료유) 3개 등급을 포함해 선박 연료유 주요 등급 5가지를 평가합니다. S&P Global Commodity Insights 가 현재 평가하고 있는 등급은 다음과 같습니다:• IFO 180 센티스토크(CST) • IFO 380 CST • IFO 500 CST • 선박용 디젤유(MDO) • 선박용 경유(MGO)S&P Global Commodity Insights는 2012년부터 글로벌 벙커유 평가에서 MARPOL(International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 해상오염방지협약)이 새롭게 정한 벙커유 규격 기준을 전적으로 반영하기 시작했습니다.이 협약에 따라 2012년부터 주요 글로벌 벙커링 장소에서 선적되는 고황 벙커유의 황 함량 최대 허용치는 기존의 4.5%에서 3.5%로 변경되었습니다. 전 세계 시장은 전체적으로 모든 장소에서 이와 유사한 등급 규격 기준을 따르고 있습니다.2015년부터 ECA(Emission Control Area, 배출 규제 해역) 내에서 사용되는 벙커유에 대한 황 배출 최대 허용량은 이전의 1%에서 0.1%로 낮춰졌습니다. S&P Global Commodity Insights 는 현재 로테르담과 뉴욕, 휴스턴에서 0.1% 초저황 벙커유를 평가하고 있으며, 향후 전 세계적으로 적용될 최대 황 함유 제한 0.5%를 충족할 수 있는 연료 유형들을 모니터링하고 있습니다.