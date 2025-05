S&P Global Commodity Insights 부타디엔 가격 평가는 매일 Market On Close 프로세스 중 보고된 스티렌 확정 입찰과 오퍼, 거래 의향과 확정 거래를 한정 없이 포함하는 강력하고 투명한 시장 데이터를 바탕으로 합니다.S&P Global Commodity Insights는 전 세계적으로 최소 순도 99.5%로 2량체 함유량은 최대 1,000ppm인 부타디엔을 평가 대상으로 삼습니다.미국 현물 부타디엔 평가는 주간 평가로, 게시일로부터 3~30일 이후 선적분에 대해 이루어집니다. 거래 기준은 CIF US Gulf Coast, 센트/파운드 단위입니다. 2,000~4,000mt 규모의 수입 물량을 현물 평가 대상으로 고려합니다.2,000mt 미만 규모는 평가를 유도하기 위한 지표로 고려할 수 있습니다. 또한, S&P Global Commodity Insights는 특정 월의 계약량에 대한 협상 가격을 반영하는 월간 계약 가격(센트/파운드)을 게시하며, FOB US Gulf Coast 기준으로 평가합니다.S&P Global Commodity Insights 미국 국내 부타디엔 계약 가격은 할인 전 정산 게시 가격입니다. 미국에서 계약을 지정 및 정산하는 4개 생산자들의 월간 계약 정산.계약은 FOB USG 기준으로 평가하며, 할인 또는 가산 전 게시 가격입니다. ExxonMobil, LyondellBasell, Shell Chemical 및 TPC Group 등 4개 생산자는 보통 전 달 말일 10일 전부터 다음 달 계약 지정을 시작합니다.계약은 보통 월말까지 정산 완료됩니다. 아시아에서는 매일 싱가포르 시각 오후 16시 30분 시점에 FOB Korea와 CFR China로 평가합니다. CFR Taiwan과 CFR Southeast Asia는 주 단위 평가입니다.S&P Global Commodity Insights 평가는 게시일로부터 20~40일 이후 대륙 선적(FOB) 또는 인도(CFR)분 1,000~5,000mt 규모의 부타디엔 화물에 대해 이루어집니다. FOB Korea, CFR Taiwan, CFR South East Asia, FOB Japan 및 CFR China은 최대 30일까지 평가합니다.어음 기간이 30일을 초과하는 거래의 경우 추가 크레딧 허용 금액은 3개월 LIBOR(런던 은행 간 금리) + 1.5%를 사용해 계산하는 지배적 금리를 기준으로 가격 평가에서는 제외합니다.유럽에서는 유로/mt 단위 3~30일 현물 반입 인도 FD(유통), $/mt 단위 현물(벌크) FOB Rotterdam, 그리고 유로/mt 단위 월 단위 계약 가격 FD NWE로 평가합니다. 유럽에서 벌크 평가 대상은 최소 1,000mt 이상 화물로 한정합니다.유통 평가(FD)의 경우 평가 대상을 최소 100mt 규모의 트럭/철도 차량 거래로 한정합니다. 또한, 특정 달의 계약 거래량에 대한 협상가를 반영해 NWE FD NWE 월 단위 계약 가격을 유로/mt 단위로 게시합니다.S&P Global Commodity Insights의 유럽 국내 부타디엔 계약 가격은 할인 전 정산된 게시 가격입니다.월 단위 계약 가격의 주 정산자는 Total Petrochemicals, SABIC Europe, LyondellBasell, Evonik, BASF, Shell Chemicals 등 생산자와 Solvay, Michelin, Lanxess, Styron, Synthomer 등 소비자들입니다.