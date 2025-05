La referencia de chatarra triturada de acero del medio oeste de Estados Unidos de Platts TSI (FEMWD00) refleja el precio spot viable de la chatarra férrea triturada en el mercado del medio oeste del país.



La evaluación refleja el material triturado de clase ISRI 211 o equivalente, en concreto chatarra homogénea de hierro y acero separada magnéticamente procedente de automóviles, acero no. 1 y no. 2 no preparado, y mezcla de chatarra prensada y chapa fina, con una densidad promedio de 70 lb/pie cuadrado.



Si procede, otros grados de chatarra de acero se normalizan con respecto al grado ISRI211.



La evaluación refleja las transacciones de chatarra triturada de acero del medio oeste de Estados Unidos, que incluyen, entre otros, los principales mercados de Chicago, Detroit y San Luis y las regiones de Indiana, Iowa y Ohio.



El proceso de evaluación tiene en cuenta los datos comerciales de Estados Unidos: transacciones desde otras regiones diferentes al medio oeste se pueden normalizar siempre y cuando proceda en función de los fundamentos vigentes del mercado.



La evaluación refleja los envíos en lotes de un mínimo de 1.000 toneladas largas a pagar en 30 días y con entrega 0-30 días después de la fecha de la evaluación.



El precio de la chatarra triturada de acero del medio oeste de Estados Unidos se calcula en dólares estadounidenses por tonelada larga. La marca horaria de la evaluación diaria corresponde a las 15:30h. horario del este de Norteamérica.



Las evaluaciones de precios de chatarra triturada del medio oeste de Estados Unidos están disponibles en estos servicios.