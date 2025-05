Las evaluaciones de Platts de los precios del butadieno se basan en datos de mercado sólidos y transparentes que incluyen, entre otros, ofertas de compra y venta en firme, expresiones de interés comercial y operaciones confirmadas de las que se tiene noticia a través del proceso Market On Close.



Nuestros precios de referencia del butadieno en todo el mundo se basan en el producto con una pureza mínima del 99,5% y un contenido de dímero máximo de 1.000 ppm.



El precio de referencia spot del butadieno en los Estados Unidos se corresponde a una evaluación semanal, envío futuro en 3-30 días a partir de la fecha de publicación. Se cotiza en términos CIF costa del Golfo de Estados Unidos y en cent/lb. Las referencias spot de los precios de importación se basan en cargamentos de 2.000-4.000 toneladas.



Los volúmenes inferiores a 2.000 toneladas pueden considerarse como indicadores para elaborar una evaluación. También publicamos un precio de referencia contractual mensual en cent/lb que refleja los precios negociados de los volúmenes contractuales de un mes particular. Estos precios se basan en términos FOB costa del golfo de Estados Unidos.



Los precios contractuales de referencia de Platts del butadieno en el mercado estadounidense representan precios publicados que se liquidan antes de los descuentos. Liquidación mensual de contratos de los cuatro productores que publican sus propuestas y liquidan contratos en los Estados Unidos.



Los contratos se evalúan en términos FOB USG (costa del golfo de Estados Unidos) y representan los precios publicados antes de descuentos o promociones. Los cuatro productores, ExxonMobil, LyondellBasell, Shell Chemical y TPC Group, suelen presentar las propuestas de los contratos para el mes siguiente en los últimos diez días del mes anterior.



El contrato generalmente se liquida a finales de mes. En Asia, publicamos las evaluaciones diarias FOB Corea y CFR China a las 16:30h de Singapur. Las evaluaciones CFR Taiwán y CFR sudeste de Asia son semanales.



Nuestras evaluaciones reflejan los precios de exportación (FOB) o importación (CFR) de los cargamentos de butadieno de volumenes comprendidos entre 1.000 y 5.000 toneladas cargados en el continente (FOB) o entregados (CFR) 20-40 días después de la fecha de publicación. Las evaluaciones FOB Corea, CFR Taiwán, CFR Sudeste de Asia, FOB Japón y CFR China reflejan los cargamentos que se embarcarán hasta 30 días después de la fecha de publicación.



Para acuerdos que tienen un vencimiento establecido de más de 30 días, el valor de la asignación de crédito adicional no se tendrá en cuenta en la evaluación de precios y se basará en el tipo de interés prevalecientes calculados utilizando el tipo intercambiario LIBOR a 3 meses + 1,5%.



Las referencias spot FD (distribución) de las entregas a 3-30 días vista se publican en EUR/t; las referencias spot (granel) FOB Róterdam en USD/t y los precios contractuales del noroeste de Europa

en EUR/t. En el caso de las evaluaciones europeas de mercancía a granel, solo se tendrán en cuenta los cargamentos de un volumen mínimo de 1.000 toneladas.



En el caso de las evaluaciones de distribución, se tendrán en cuenta las ofertas de camiones/vagones de al menos 100 toneladas. También publicamos un precio de referencia contractual mensual en EUR/t que refleja los precios negociados de los volúmenes contractuales de un mes particular. Estos precios se basan en términos FD NWE (free delivered Northwest Europe).



Los precios contractuales de referencia de Platts del butadieno en el mercado europeo representan precios publicados que se liquidan antes de los descuentos.



Las principales empresas que contribuyen a la fijación de los precios mensuales son: Total Petrochemicals, SABIC Europe, LyondellBasell, Evonik, BASF y Shell Chemicals; los principales consumidores son: Solvay, Michelin, Lanxess, Styron y Synthomer.